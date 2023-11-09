中信金攜工研院獻策 加速淨零

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中信金控與工研院8日舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，產官學專家分別從政策、綠色金融、及新興科技等三大面向，為台灣邁向2050年淨零排放，提供建言。高雄市長陳其邁則為產業請命，建議主管機關金管會，針對相關金融企業依所提的碳權計畫，作為取得資金或金融協助的主要指標，減碳越多，即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳。

由中信金控及工研院共同主辦的「淨零永續關鍵行動論壇」，8日在高雄舉辦，吸引線上線下超過3,000人共襄盛舉。

金管會副主委蕭翠玲致詞表示，金管會透過推動「綠色金融行動方案」及「上市櫃公司淨零轉型措施」，包括推動金融機構碳盤查，組成永續金融先行者聯盟及成立碳交所等，協助企業淨零永續。

籲政府出手相助傳產減碳

高雄市長陳其邁同樣在致詞指出，高雄碳排量約5,737萬噸，占全國總量約20％，2050年淨零目標對高雄是個巨大挑戰，但如能將沉重的碳負擔，轉換成碳資產，也是高雄的重大機會，最重要的是，台灣碳交易市場就在高雄。

而全球主要金融機構所成立的淨零排放金融聯盟也宣示，將固定資產投入淨零相關產業，金管會的綠色金融計畫，即是引導資金注入減碳技術或相關運用。

陳其邁認為，鋼鐵石化等傳統產業，達成「零」碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中，應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。

與會的中信金控總經理陳佳文說，身為永續金融先行者聯盟成員之一，中國信託對於淨零減碳議題，責無旁貸，肩負金融穩定的責任，勢必更審慎評估氣候變遷所帶來的風險及機會。

總經理陳佳文強調，為強化台灣供應鏈實力，中國信託攜手工研院打造符合國際趨勢發展的技術輔導方案，並結合中國信託ESG資金組合式貸款，以及永續供應鏈服務，發揮大攜小的優勢，鼓勵台灣產業一同加入淨零減碳行列。

工研院五面向推產業轉型

工研院副院長張培仁指出，面對2050淨零排放挑戰，工研院自2021年成立「淨零永續策略辦公室」，深耕「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」、「經貿法規」等五大面向，積極推動產業淨零轉型，更透過「永續碳管理平台」，協助企業計算產品生命週期碳足跡，找出減碳熱點，目前已吸引逾700家廠商加入。

並以先進減碳技術研發，成功協助半導體、能源、石化、鋼鐵、農業、電子商務、傳產等多家企業淨零轉型。