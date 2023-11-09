已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

極端氣候現象已不可逆，無論藍綠政黨都是不可迴避的重要議題，為達到2050淨零碳排的終極目標，政策、資金與技術必須三管齊下，將資金引進、停留在願意落實減碳的企業上。行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，將與金管會研擬、訂定指引，提供執行減碳的企業優惠的稅率。

「淨零永續關鍵行動論壇」8日的第一場綜合座談「政策金融科技三管齊下，共創淨零大未來」，由工研院特聘專家彭裕民主持。與會的國發會副主委施克和表示，我國為達到2050淨零轉型的目標，訂定了能源、產業、生活、以社會等四大轉型策略，及科技研發和氣候法制等兩大治理基礎。

施克和說，產業轉型與科技研發、氣候法制，密不可分，經濟部已針對製造部門的製程改善、能源轉換、循環經濟等三大面向，採取生態系的概念，以大帶小，結合國營事業、下游企業、法人機構、研究單位及產協會，尤其要運用產學研的力量，協助企業淨零轉型。

行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴也表示，氣候變遷因應法今年2月15日公布施行，新法以碳費先行，並由環境部公告溫室氣體「自願減量」與「增量抵換」兩大管理辦法，提供企業減碳的誘因，擴大民眾參與提供抵換來源，為整體社會提供更多減碳機制。

中國信託銀行策略長蔣振彰指出，實現淨零轉型的三大關鍵因素，包括低碳進入的方式、有效引導資金進入銀行體系、以及引導終端消費者轉到低碳產品。

蔣振彰還說，聯合國於2018年底，發布三大金融倡議之一的責任銀行原則（PRB），截至2023年，全球已有325家銀行加入，合計資產超過89兆美元，約占全球銀行總資產的50％，而中信銀行已於2019年宣告自願遵循。

他表示，中信銀把資金導入執行淨零減碳的企業，具有三大用意，首先是回應機構投資人的期待，其次是，企業在淨零轉型跟投融資企業體息息相關，而且如能協助投融資企業有效淨零轉型，跟銀行的長期投資績效也有正面效益，第三則是，透過參與企業的低碳轉型，也可為銀行帶來更多商業機會。

工研院產業服務中心執行長陳立偉指出，工研院淨零永續策略辦公室以技術研發與政策支援為主軸，鏈結各單位能量，協助產業創新與價值創造。並攜手國內12大公協會，找出淨零的突圍策略與關鍵解方，助產業厚植淨零轉型競爭優勢。