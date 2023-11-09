前往主要內容
工商時報LOGO

政策金融科技三管齊下 共創淨零大未來

●中國信託及工研院8日共同舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，工研院產業服務中心執行長陳立偉（左起）、日月光半導體資深副總經理周光春、中國鋼鐵環境保護處處長吳一民及台達電子企業永續發展部經理許惠卿進行研討。圖／顏謙隆
●中國信託及工研院8日共同舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，工研院產業服務中心執行長陳立偉（左起）、日月光半導體資深副總經理周光春、中國鋼鐵環境保護處處長吳一民及台達電子企業永續發展部經理許惠卿進行研討。圖／顏謙隆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

極端氣候現象已不可逆，無論藍綠政黨都是不可迴避的重要議題，為達到2050淨零碳排的終極目標，政策、資金與技術必須三管齊下，將資金引進、停留在願意落實減碳的企業上。行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，將與金管會研擬、訂定指引，提供執行減碳的企業優惠的稅率。

「淨零永續關鍵行動論壇」8日的第一場綜合座談「政策金融科技三管齊下，共創淨零大未來」，由工研院特聘專家彭裕民主持。與會的國發會副主委施克和表示，我國為達到2050淨零轉型的目標，訂定了能源、產業、生活、以社會等四大轉型策略，及科技研發和氣候法制等兩大治理基礎。

施克和說，產業轉型與科技研發、氣候法制，密不可分，經濟部已針對製造部門的製程改善、能源轉換、循環經濟等三大面向，採取生態系的概念，以大帶小，結合國營事業、下游企業、法人機構、研究單位及產協會，尤其要運用產學研的力量，協助企業淨零轉型。

行政院環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴也表示，氣候變遷因應法今年2月15日公布施行，新法以碳費先行，並由環境部公告溫室氣體「自願減量」與「增量抵換」兩大管理辦法，提供企業減碳的誘因，擴大民眾參與提供抵換來源，為整體社會提供更多減碳機制。

中國信託銀行策略長蔣振彰指出，實現淨零轉型的三大關鍵因素，包括低碳進入的方式、有效引導資金進入銀行體系、以及引導終端消費者轉到低碳產品。

蔣振彰還說，聯合國於2018年底，發布三大金融倡議之一的責任銀行原則（PRB），截至2023年，全球已有325家銀行加入，合計資產超過89兆美元，約占全球銀行總資產的50％，而中信銀行已於2019年宣告自願遵循。

他表示，中信銀把資金導入執行淨零減碳的企業，具有三大用意，首先是回應機構投資人的期待，其次是，企業在淨零轉型跟投融資企業體息息相關，而且如能協助投融資企業有效淨零轉型，跟銀行的長期投資績效也有正面效益，第三則是，透過參與企業的低碳轉型，也可為銀行帶來更多商業機會。

工研院產業服務中心執行長陳立偉指出，工研院淨零永續策略辦公室以技術研發與政策支援為主軸，鏈結各單位能量，協助產業創新與價值創造。並攜手國內12大公協會，找出淨零的突圍策略與關鍵解方，助產業厚植淨零轉型競爭優勢。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

  2. 存高股息ETF落伍了？達人曝這檔配息和報酬笑傲江湖

  3. 少子化會壓低房價嗎？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。