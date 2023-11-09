日月光、中鋼、台達電分享實務經驗 上下游齊心 落實範疇三減碳

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節能減碳已成為不可逆的全球趨勢，但落實到實務上，到底該怎麼操作？半導體封測大廠日月光分享了自身經驗淨零轉型的經驗。而台灣許多企業都不是單打獨鬥，要靠上下游廠商一起發展，而減碳的範疇三就是上下游供應鏈也要配合，例如中鋼就結合了下游廠商發展碳中和鋼品，至於台達電則提供五步驟的減碳策略，減下的成本能用在投資新的減碳設備上。

日月光半導體資深副總經理周光春表示，該公司高雄廠進行淨零轉型採用的是「城市採礦」，依照物質的特性並找出需求，就能讓這些生產過程中出現的廢棄物有所用。

例如半導體封裝過程會產生廢膠條及廢塑膠，而廢膠條是用火也燒不掉的廢棄物，但廢膠條內含有80％的二氧化矽，可作為化妝品、爽身粉、輪胎等產品的原料，因此該公司將二氧化矽從廢膠條中提煉出來，達成廠內的「封閉循環」。廢塑膠則可以交由外部廠商製成塑膠袋、垃圾袋，達成「開放循環」。

而中鋼所採取的實務做法「5G策略」早在2011年就開始進行。中鋼環境保護處處長吳一民表示，這5G分別是Green Process綠色製程、Green Product綠色產品、Green Partner綠色夥伴、Green Business綠色事業與Green Life綠色生活。

藉由5G策略，中鋼在製程上減少碳排，產品也能協助使用者減碳，此外生產過程中產生的多餘氣體也能提供給化工廠達到鋼化聯產。

此外中鋼也在綠能事業上發展，最終並影響同仁自發性創造減碳機會。

而本身就是智慧能源解決方案的台達電，也有五步驟的減碳策略，首先是節能，其次是導入再生電力，第三則是推動廠區綠建築，接著投資低碳創新，最後再利用投資碳抵減達成永久碳移除。台達電企業永續發展部經理許惠卿表示，藉由這五步驟減下來的成本，還能用在投資新減碳技術上，對於公司的營收成長、降低用電都有一定成效。

然而台灣企業單打獨鬥的少，多數都是與上下游企業聯手打拚，而在節能減碳的範疇三中，上下游產業鏈是不是節能減碳也至關重要，周光春指出，屬於產業下游的日月光採用的是「以小帶大」，針對高碳排的供應商明年將展開個別輔導，2025年就會開始推動減碳合作專案，2030年時將定期追蹤減碳進度。

位居產業上游的中鋼除了生產減碳鋼品，2006年就開始逐進行碳盤查，近年更成立輔導團，不論是資訊分享、一對一輔導、節能診斷、舉辦講座等，都希望與客戶一起達成碳中和的最終目標。