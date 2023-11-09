專家預言碳權將成金融商品核心 碳排是投資 醞釀點綠成金

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由於節能減碳需要成本，很多業者把這件事視作「支出」，但專家指出，碳權交易其實是新商機，甚至可能成為下個金融商品核心，台灣的廠商應將其當作企業發展核心，購買權威機構認證的高品質碳權，更有利企業未來永續發展。

企業家都逐漸了解到，減少碳排是不可逆的趨勢，但傳統心態很容易將其當成是不得不支出的「成本」。臺灣碳權交易所總經理田建中指出，其實從明年開始，當國內業者向國外客戶報價時，得標的未必是價格低的廠商，反而很有可能是碳排少的企業，從此處就能看出減少碳排的重要性。

此外，當減碳進行到最後階段，也就是範疇三的時候，碳排的壓力反而是來自供應鏈，也就是產業的上下游。田建中舉例，根據統計微軟有96.71％的碳排來自於供應鏈，HP也是如此，就能知道未來企業在減少碳排不能只獨善其身，還得要拉著上下游廠商一起做，才能真正達到碳中和的目標。而減碳更應該被視為新商機，例如Apple、羅技等大廠的產品都因為減少碳排、購買碳權而獲得消費者青睞，創造銷售佳績。

也有人質疑，買碳權是不是企業在「漂綠」？田建中認為，買不買碳權不是簡單的二分法，據統計，買碳權的公司投資在減碳設備的金額，是不買碳權公司的3倍，由此可證明願意花大錢買高品質碳權的公司，實際上更是減碳實踐者。

Nasdaq大中華區業務開發副總監陳淑敏則表示，自從Nasdaq在2018年併購芬蘭碳權交易所Puro Earth之後，交易量每年都呈現2～4倍的成長，在全世界有200多個Green Project綠色設施，都可以轉換成為碳權，台灣的碳權交易所已經成立，也應該發展屬於自己的方法論，產生規格化、類標準化的合約，就會有越來越多大企業加入，不論是買碳權甚至發展綠色設施，能帶來的經濟效益都很驚人。

MVGX綠色金融交易所聯合創始人Gabriel Wong表示，買碳權是碳中和、淨零的重要工作，這些買碳權的企業往往對環保、淨零付出更多，但要鎖定高品質碳權，因為有些碳權會消失，例如買了森林但十年內樹木將被砍伐，就不是高品質碳權，也會讓消費者對企業產生質疑。

由於台灣是出口導向國家，未來買碳權的比重勢必高於賣碳權，是否有發展自主碳權的必要？田建中認為雖不容易但仍應開發，尤其環境部審查機制將簡化，台灣仍可發展屬於自己的碳權。陳淑敏及Gabriel Wong則一致認為，科技是台灣強項，發展碳權反而是台灣的機會點，接軌科技發展與國際知識、標準，加上資金配合，也能發展出屬於台灣的碳權。