論人文教育與境外攬才

近日有關大學校園的新聞不少，先是傳出許多學系申請入學不看國文分數，隨後又傳出世新大學中文系自114學年度停招，對此行政院長陳建仁表示，他也曾在學校教過書，科系確實是需要與時俱進進行調整，不過，也有學者認為這是近幾年人文學科發展失衡的危機，厚植人文才是最好的人才投資。

大學中文系今天所面臨的問題，雖是少子化的影響，不可否認的，也是人文學科發展失衡所致。能讀好文章、好詩詞自然是人生一大樂事，但長期以來，我們中學的國文試題盡是吹毛求疵的細節，而忽略了文章所要傳達的人生哲理、處世態度及文字美學，如此豈能引人入勝？豈能提升學子的人文素養？六年前，高中國文課綱文白之爭沸沸揚揚之際，有學子反應：「古文教學一直在字義上打轉，以致讀古文如霧裡看花，久而久之就讓人失去興趣。」這是實話，這個情況不改變，學子們怎麼可能喜歡文學？長此以往，大學科系不採計國文，甚至中文系停招，豈有意外可言？這在今日是教育問題，來日則必成經濟問題、社會問題。

政府近年在教育、人才方面做了不少事，也取得一些成績，例如，2018年實施攬才專法，全力延攬海外專業人才，迄今取得就業金卡的外國人已逾六千人，成效不錯，本月初更設置國際人才服務及延攬中心（Talent Taiwan），總統蔡英文也到場嘉勉，這些努力都值得肯定。平心而論，延攬海外人才是重要的，惟長期而言，無庸置疑，本國人才的培養才是最重要的，而人才之本在於素養，而素養的提升在於國文教育，是以國文教育的改革自然是關鍵所在。

■大學並非職訓所，

而是學習邏輯思考之處

可惜的是，如今政府談及教育，所想的只是如何提升學子的就業能力，如何讓所開的科系更符合市場的需求，以此思維，文學院似乎距離市場最遠，殊不知，要有好的人文素養才可能有源源不斷的創新，這也就是說，就業能力的提升，非僅取決於科系，更取決於邏輯，而邏輯來自素養。老實說，大學並非職業訓練所，而是學習邏輯思考，了解人生意義的地方，因此讀理科、工科也好，唸文科、商科也罷，所學看似不同，事實上只是經由不同的學門訓練自己的邏輯而已，雖殊途而同歸。

英國前首相丘吉爾赴倫敦大學演講時曾表示：「大學教育不應該太注重實用，大學的職責是培育智慧，而不是傳授手藝，是培育性格，而不是傳授技術。」對於台灣社會，這一席話宛如暮鼓晨鐘，而要達此一境界，非得自中學國文教育改革做起，讓人人喜歡、樂意接近文學，想想，再偉大的天文、物理、政治、經濟甚至信仰，無論是抽象的、複雜的、美妙的、飄渺的，終究得依賴文字傳遞其中的思想，只要讓學子喜歡國文，藉由文字的滋養，人文素養自可提升，有了更好的人文素養，邏輯也會更清晰，當台灣社會普遍有此氣象，台灣經濟、社會才能進到一個全新的境界。

■沒有文學就沒有文明，

提升人文素養乃強國之道

不論哪個民族，人類文明始於文字、沒有文學則不可能有文明，大學無論唸什麼科系，只要自其中習得邏輯，成就不在此亦將在彼。舉個例子，我國半導體教父張忠謀，大學及研究所唸的是機械；2002年諾貝爾化學獎得主田中耕一，大學唸的是電氣工程；至於1995年諾貝爾經濟學獎得主盧卡斯，大學主修歷史；上個世紀最偉大的經濟學家凱因斯在大學主修文學和數學。他們所學和日後的成就表面上無關，事實上是有關的，關鍵就在於邏輯。

我們要追求表面的就業能力，或是真實的就業能力？追求表面的就業能力可以設一些熱門、時麾的科系，而如果要追求真實的就業能力，那就得從中學教育做起，提升學子們喜愛國文，隨著年歲漸長，人文素養日增，不論去唸文學系也好，哲學系也罷，皆能自書中學得智慧與邏輯，日後就業，能力必在眾人之上。

擺在教育當局前面這兩條路，何者更有助於台灣，不言可喻。然而，非常之事必賴非常之人，才能有非常之功，但願幾位總統參選人能認清此一問題的重要性，於日後執政時千方百計，致力於讓學子們喜歡國文，成就這非常之功。而當所得增加了，人文素養提高了，台灣才能以進入先進國家之林。