油價連日暴跌失守77美元

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紐約原油期貨走勢

由於投資人對於美國、中國這全球兩大石油消費國的需求出現疑慮，加上美國石油庫存激增，使得國際油價承壓，紐約指標期油繼7日暴跌逾4％摜破80美元支撐，8日持續走低，再失守77美元關卡，創3個半月新低，完全吐掉以巴衝突以來的所有漲幅。

紐約期油8日歐洲交易時段報76.79美元，下跌0.8％，倫敦布蘭特原油期價8日再跌0.59美元或0.70％至每桶81.04美元。

兩大原油指標7日重摔逾4％，下探7月24日來三個多月低點。

荷商安智（ING）銀行大宗商品策略師派特森（Warren Patterson）和曼西（Ewa Manthey）表示，市場顯然不太顧慮中東供應受阻的可能性，反而聚焦於石油供給吃緊趨緩的情況。

美國石油協會（API）數據顯示，上周美國原油庫存增加將近1,200萬桶，遠高於前值的增加134.7萬桶。

美國能源資訊局（EIA）6日曾提到，今年美國原油生產增長將略低於先前預期，需求也將下滑。

EIA目前預期，今年美國石油每日消費量將減少30萬桶，扭轉先前預估的增加10萬桶。該機構並預料，在美國制裁鬆綁後，委內瑞拉原油日產量將提高接近20萬桶，到2024年底時平均日產量可達90萬桶。

供給吃緊獲得舒緩的跡象陸續出現。高盛分析師估計，石油輸出國家組織（OPEC）6國成員自今年4月以來，日產量累計減少約200萬桶，但目前海運的單日石油淨出口量只比4月減少60萬桶。

全球最大原油進口國中國的最新數據，更凸顯需求前景走疲的可能性。雖然該國10月原油進口成長強勁，但那是因為去年同期疫情期間的基期較低。上月商品與服務出口衰退比預期更大，引發市場人士對於全球石油需求衰退的擔憂。