美債十年後恐衝破50兆美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國銀行（Bank of America）7日發布報告預估，美國政府債務在2033年時將超過50兆美元，相當於每日增加52億美元或每小時增加2.18億美元。這比起中國大陸、日本、德國與印度國內生產毛額（GDP）全部總和還要高。

美國銀行引用美國國會預算辦公室（CBO）數據推估，美國未償還債務的規模如今達到33.6兆美元，未來十年內恐再增加20兆至54兆美元，理由是美國政府2020年代「財政超支」。

美銀投資策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，美國債務十年內暴增至逾50兆美元，這意味著：美國公債規模高於中日德印四國GDP加總。

而受到利率攀升影響，美國政府債務成本增加，導致美國2023年預算赤字較去年暴增3,200億美元至1.7兆美元。迫使美國財政部近日標售規模達數兆美元的新一批債券。

債券殖利率飆漲導致利息支出大增，這些支出在聯邦預算所佔比重增加，赤字也不斷擴大。美國政府債務年化利息支出10月份預估突破1兆美元大關。

美國銀行表示，只要美國政府決策官員決定繼續大量借款、增加政府未償還債務，投資人便會擔憂通膨、債券違約與貨幣貶值的風險。

哈奈特表示：「各國央行未來幾年可能透過量化寬鬆與殖利率曲線控制政策為政府紓困，而這些政策不利於美元走勢。」

至於經濟學家更關注的美債指標「公眾持有的債務」，雖然數據沒有那麼嚇人，但依然處於急遽升高狀態。截至2023財年底為止，公眾持有的美國債務達26.3兆美元，相當於預測GDP的98％，CBO預估此比重2033年時將升至115％。

但即便美國利率下滑、預算赤字受到控制，也別指望美國聯邦政府會停止借款。美國債務勢必會持續增加，因為這能夠促進經濟成長與刺激資金流動。

回顧歷史，美國政府唯一一次連本帶利償還所有債務是在1835年，但隨後兩年卻迎來經濟蕭條的情況。