全球運費明年續跌！CNBC調查揭運輸業2大絆腳石

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根據CNBC供應鏈調查，全球運輸業今年陷入運費下滑困境，以及經濟環境充滿挑戰等問題，將延續至明年。民眾減少消費和廠商積壓高庫存，是運輸業前景被看壞主因。

這是10月21日到31日間向包括羅賓遜（C.H. Robinson）、速客（Seko）、DHL、德迅（Kuehne+Nagel）、OL USA和ITS多家，從為製造商出貨到送貨至達零售商等各領域重要貨運業高層調查。

除了能為投資人提前三到四個月預示消費市場動向外，還提供運費和包括卡車與鐵路等貨運量等變化供參考，兩者是推動貨運業營收的重要因素。

羅賓遜北美水陸運輸部副總裁霍夫曼（Noah Hoffman）預期卡車運送情況在零售旺季仍然疲弱。

運費下滑衝擊貨運業，尤其業務不夠多元化的業者。即使被喻為貨運界Uber的新創貨運技術開發商Convoy也傳倒閉。

根據Tank Transport資料，燃料費用攀升和運費走跌，已導致逾3.1萬家卡車公司倒閉，或轉投規模更大的同業旗下求生存。

DHL旗下Global Forwarding Americas執行長羅伯遜（Tim Robertson）說，沒人看好年底旺季或明年的貨運需求會飆升。他認為，CNBC調查顯示業者對運費和貨運量等預期分歧大，凸顯環境不明朗，業者只能以不同對策來因應。

調查顯示67％受訪者預期在亞洲地區農曆新年前的訂單不會增加。另外，僅33％受訪者預期明年上半年貨運量年增5％，其他預期持平或下跌。情況要到下半年才稍為好轉，50％受訪者估量增5％，33％估增10％，僅17％估增15％。

速客全球商業長波爾克（Brian Bourke）指消費需求、利率和全球經濟等存在大量不明朗因素，雖然讓大部份業者不看好明年上半年貨運量，但預期明年下半年景氣將回升。