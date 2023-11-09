銀行雨天收傘 衝擊美商用不動產

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美國金融機構對商用不動產的放款額不斷減少，讓人擔心少了融資來周轉，會威脅即將到期的不動產抵押貸款違約量增加，並衝擊新建的倉庫、公寓和其他類型不動產景氣。

聯準會（Fed）去年3月開始升息和擔心經濟衰退，銀行、保險公司和其他商用不動產融資公司等，自去年上半年以來就不斷減少商用不動產的放款。尤其美國公債殖利率今年8月開始攀升，金融機構更減少承辦新商用不動產抵押貸款。

數據商Trepp分析Fed資料指出，銀行業10月首兩周的商用不動產放款總金額出現下跌，但2014年來大部份以每兩周期計算的金額呈正成長。銀行業以外的其他金融機構也減少相關抵押放款。

今年來僅282億美元商用不動產抵押貸款，被包裝組合成商用不動產抵押貸款證券（MBS）為2011年來同期最低。另外，許多大型不動產投資信託（REIT）上半年暫停向新借款人提供融資。

Trepp執行董事安德森（Matthew Anderson）指第二季包含銀行、商用不動產證券和非銀行貸款機構等商用不動產放貸金額的季增幅度不到1％，為2014年首季以來最低增幅。

這對於已把商用不動產抵押出去的借款人最不利，他們必須以更高利率才能借新債來償還即將到期的舊債。而且金融構構減少放款意願，也會衝擊公寓大樓和倉庫等商業借款。

工業房地產開發商Crow Holdings執行長李維（Michael Levy）說，近期美國10年期債息飆漲已「震驚市場」，因為資本市場不振的情況正衝擊所有人。

金融機構減少放款和利率走高，均降低投資人對購買或開發商用不動產的興趣。根據MSCI Real Assets資料，第三季美國商用不動產的成交金額，較去年同期腰斬53％至892億美元。