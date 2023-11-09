搭AI快車 微軟股價衝新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為軟股價走勢

AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI近日推出新版AI模型並宣布降價，更加鞏固AI市場地位，也讓投資OpenAI的微軟前景備受看好，一舉將微軟股價推上歷史新高。

微軟股價在7日收盤上漲1.1％至360.53美元，創下歷史新高。截至7日收盤為止，微軟已連續八個交易日收紅，是2021年1月以來最長上漲波段。今年以來微軟股價漲幅已達50％，如今市值高達2.68兆美元，僅次於蘋果。

OpenAI在6日舉行首場實體發表會，盛大宣布功能最強大的新版AI模型GPT-4 Turbo，號稱能讓程式開發商自行打造客製化ChatGPT。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也現身發表會，吸引各界目光。

微軟在今年初對OpenAI追加100億美元投資，據PitchBook統計是今年以來最大規模AI投資案。微軟投資OpenAI換來GPT-4模型的獨家授權，讓微軟能在Office軟體中加入AI功能，並在Windows 11作業系統中加入AI助理。

OpenAI在6日發表會上表示ChatGPT每周經常性用戶量已達1億名，且標普500上市公司當中有超過9成使用ChatGPT，比重高於8月的8成。OpenAI也宣布降價，反映市場競爭激烈讓OpenAI開始調整經營策略。

瑞銀分析師克斯泰德（Karl Keirstead）表示：「OpenAI發展得愈好，對微軟Azure愈有利。假設OpenAI積極拉攏程式開發商使用ChatGPT或GPT-4建構應用程式，未來AI模型價格下滑與性能提升將為Azure帶來更多需求，連帶造福微軟。」

克斯泰德與Oppenheimer分析師都將微軟股票評等設在「買進」。Oppenheimer分析師於最新報告中表示，OpenAI與微軟「相輔相成」。

近來推動微軟股價上漲的主力無疑是AI話題，除了OpenAI之外，微軟與Inworld AI合作推出Xbox遊戲開發工具，也促成微軟股價創新高。

根據微軟與InworldAI簽下的多年合作協議，雙方將共同開發一套Xbox遊戲開發多平台工具組，內容包含遊戲劇本及對話的AI設計平台，及AI角色生成引擎。未來利用這套工具開發的Xbox遊戲能在遊戲中依照玩家的互動內容，由AI生成新的故事情節、對話及人物角色。