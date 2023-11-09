Rivian 逆勢調升電動車產量

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電動車製造商Rivian上季（7至9月）受惠於原物料成本下滑，再加上努力節約開銷，成功讓虧損縮小。儘管近來電動車買氣降溫令許多同業減產，但Rivian卻調升全年產量目標，激勵股價在8日早盤跳空大漲逾6％。

Rivian稍早宣布今年電動車產量將達5.4萬台，高於先前預期的5.2萬台。該公司也宣布即將與亞馬遜結束電動貨車獨家供應合約，正在洽談其他新客戶。

根據Rivian與亞馬遜在2019年簽訂的合約，Rivian生產的電動貨車只能賣給亞馬遜，而亞馬遜也承諾在2030年前向Rivian採購10萬台電動貨車。然而，近來網購需求較疫情期間減弱，亞馬遜的電動貨車採購量不如預期，使Rivian決定與亞馬遜洽談終止獨家供應條款，但仍將維持2030年前供應10萬台的協議。

Rivian自兩年前推出電動車以來，持續受到供應鏈問題及技術瓶頸影響，導致公司虧損連連，所幸近日虧損開始縮小。Rivian上季淨損13.7億美元，與華爾街預期相符。上季Rivian電動車平均每台虧損3.1萬美元，小於前一季的3.3萬美元虧損。Rivian也表示上季現金流減少13億美元，與前一季消耗的20億美元相比有趨緩跡象。

Rivian為了提高獲利，近日在伊利諾州廠房調整產線配置，期望日後縮減電動貨車產量，擴大電動皮卡車及電動休旅車產量。

今年以來雖然電動車銷售成長優於整體車市表現，但成長速度開始減緩。Motor Intelligence資料顯示，今年1到10月電動車銷售成長50％，小於去年同期的70％增幅。

福特及通用汽車紛紛暫緩電動車生產計畫，特斯拉也在全球多次降價。電動車產業的新創業者更是不敵冷清市況，例如Lucid就在近日宣布今年目標生產8,000至8,500台電動車，低於先前預期的1萬台。

但Rivian執行長史卡林（RJ Scaringe）表示他「非常看好」旗下電動皮卡車及電動休旅車的需求，因為這些車款在中古車市也能賣到好價錢。