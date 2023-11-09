烏鎮峰會開幕 習：不搞網路霸權

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大陸近年數位經濟發展規模

2023世界互聯網大會烏鎮峰會8日正式開幕。峰會當日公布最新「中國互聯網發展報告2023」顯示，2012年到2022年的十年間，大陸數位經濟規模從人民幣（下同）11兆元增長到50.2兆元，在互聯網應用、網友數量、人工智慧發展等多方面領跑全球。

大陸國家主席習近平透過視訊致詞時表示，要縮小數位鴻溝，並強調不搞網路霸權與網路軍備競賽，深化數位領域國際交流合作等。

大陸互聯網業經歷前兩年的整頓，如今政策鬆動，業界亟欲重振雄風。以去年來說，習近平僅由中宣部部長李書磊代為在峰會開幕式上致賀信，但今年則是透過視訊發表致詞，由此可見政策風向轉變。

習近平致詞時指出，應尊重網路主權，尊重各國的互聯網發展道路和治理模式。遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權。不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。深化網路安全務實合作，此外，有力打擊網路違法犯罪行為，加強資料安全和個人資訊保護等。並稱中方願同各方攜手落實「全球人工智慧治理倡議」，促進人工智慧安全發展。

李書磊在開幕式上指出，未來互聯網要堅持創新發展，尤為反對技術封鎖與脫鉤斷鏈，突破核心技術研發瓶頸，加速數位技術創新成果，強化數位基礎設施建設方面的合作。在中美科技競賽的背景下，上述發言更透出兩大強權競爭加劇的情況。

烏鎮峰會的另一重頭戲，則是公布「世界互聯網發展報告2023」和「中國互聯網發展報告2023」，兩份報告皆由中國網路空間研究院牽頭編寫，重點結合互聯網發展的挑戰及機遇，今年已是第七年編纂出版。

中國網路空間研究院院長夏學平8日在發表記者會上表示，從2012年到2022年的十年間，大陸數位經濟規模不僅大幅增長，在其他領域也領跑全球。十年來，大陸網路基礎設施出現跨越式提升，寬頻網路平均下載速率提高近40倍，行動通信網路由3G演進到5G，並建成了全球最大規模5G網路。

另外，從2012年12月到2023年6月，大陸網民規模從5.64億人增加到10.79億人，互聯網普及率從42.1％提升至76.4％。