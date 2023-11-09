吳泳銘談AI 數位世界新基石

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阿里巴巴集團CEO吳泳銘8日在2023年世界互聯網大會烏鎮峰會全體會議上表示，AI計算的重要性正超越傳統計算，成為數位世界的基石。他說，AI時代剛剛揭開序幕，面對「一切都有可能」，阿里巴巴要成為一家AI創新、開放的科技平台企業。

阿里巴巴9月10日宣布人事異動，吳泳銘出任阿里集團CEO，這是他擔任新職後首度在公開活動中發表演講。

吳泳銘說，作為科技行業從業者，正看到計算模式發生根本性變化，AI計算的重要性正在超越傳統計算。他表示，人工智慧行業在過去一年經歷了大爆發，AI時代剛拉開序幕，接下來還會有更智慧的下一代產品進入我們的生活，「一切皆有可能」也蘊藏著巨大的發展機會。

吳泳銘說，每個人對AI時代都有自己的想像。他以具備高度智慧的人形機器人為例，未來勢必會出現既可輔導孩子家庭作業，又能夠燒飯做菜的機器人，並將進入千家萬戶。生產製造流通的組織方式以及協作方式，會發生很多根本性的變革。

他相信在可見的未來，AI助理會無處不在，會成為每個人工作生活學習當中的助手。AI除了協助大型企業，中小企業也可透過AI助理，助其適應調整經營節奏。他舉例，就如同現在的智慧汽車，智慧檢測和自動駕駛已經成為該行業的標配一樣。

在AI時代洪流下，吳泳銘闡述阿里巴巴「科技平台企業」的新定位和方向。為了服務更多的企業和AI開發者，阿里要堅持做好兩件事：一是提供穩定高效的AI基礎服務體系，特別是強大的雲計算能力，為全行業訓練AI、全社會使用AI打造堅實的基礎底座。二是創建開放繁榮的AI生態。