陸10月乘用車銷量 年增1成

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大陸乘聯會8日公布10月汽車銷售成績單，當月乘用車市場零售達到203.3萬輛，年增10.2％。展望未來，隨著車市逐步走強，車廠期待努力完成年度目標的信心增強，看好11月車市年增20％以上。

乘聯會指出，10月車市零售與9月相比走強，形成「銀九金十」的較強走勢，這也是近幾年的常見走勢，原因是新能源車的成長動力與9月相比走強。此外，10月車市促銷持續擴大，燃油車和新能源車促銷都比第三季還大，買車消費需求已釋出。

另一方面，大陸政府針對汽車產業頻推政策指引，目的是進一步穩定和擴大汽車消費。大陸商務部推動「百城連動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源車消費季活動效果顯現，「十一」連假前後各地車展等活動豐富多彩，各地也仍在陸續推出新的促消費政策，地方補貼發放逐漸常態化，與企業促銷合力對年底車市構成穩定支撐。

然而，持續的降價浪潮使終端消費者觀望情緒加重，終端促銷邊際效益遞減，10月下旬也出現觀望「雙11」等現象。

展望11月車市，大陸乘聯會表示，11月有22個工作天，與2023年同期工作天數一致。一般年份11月是年內銷量第三名，僅次於年底12月和年初1月的銷量，而2022年11月是銷量第八位的銷量低谷期，導致2023年11月的低基數高增長潛力很大。

不過，大陸11月經濟情勢仍複雜嚴峻，且大陸10月製造業採購經理指數（PMI）降至49.5，月減0.7。近期政策防風險、補缺點、穩健成長度顯著擴大，地方政府特殊再融債券大規模發行，大陸推出加發人民幣1兆元國債措施，這會鞏固目前仍處偏高水準的市場預期，有助於第四季維持經濟復甦轉強勢動能。

乘聯會表示，特別有利於車市的是，近兩年房市高位理性回落，存量利率下調使原本買房消費擠壓家庭可支配收入的壓力緩解，居民買房投資收益波動較大。作為可選消費品的買車消費開始理性復甦，因此近幾個月的車市零售走勢始終優於預期。