搶商機 南僑喬山亮相進博會

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第六屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）吸引超過20家台商參展，搶攻大陸商機。食品大廠南僑端出南僑投控投資的泰國南僑系列商品，並計劃2024年在大陸發展「正式進口貿易」；喬山健身科技選擇與大陸互聯網巨頭華為強強聯手，舉辦智選家用智慧跑步機全球首秀。

南僑食品設展於「食品及農產品」展區，與各國知名品牌並列於中間區域。南僑食品集團（上海）總經理林昌鈺表示，響應進博會活動主旨，南僑在現場展出乳製品和來自泰國的進口商品，占公司業務比重超過20％，其中許多品項成長速度很快。

林昌鈺指出，受到外部環境、心理因素等影響，近期大陸消費降級議題引發討論，而南僑進口乳製品中的鮮奶油、奶油等產品價格高、規模大，2023年仍進一步成長，相信中高端消費活力還在，「只要是好吃的產品，依然在成長」，長期來看，對大陸市場有信心。

大陸「大健康」產業趨勢也讓台資企業看到龐大商機，喬山副總經理王揚指出，喬山作為亞洲第一大、全球前兩大健身品牌，以往在歐美健身風氣興盛帶動下主攻外銷市場，近年連續兩屆參加進博會，拓展大陸健身商機。

喬山中國區總部副總經理林紹安表示，這幾年大陸消費者對健康愈加重視，加上價格接受度提高，讓專注於高端產品的喬山看到機會。喬山與華為聯手推出連通鴻蒙系統（HarmonyOS）的智選家用智慧跑步機，希望透過與大陸業者合作，深化當地市場。

林紹安指出，目前在發達國家增長點比較慢，但大陸仍有很大的機會，響應「健康中國2030」政策方針，喬山2022年正式在大陸成立數位內容事業部門，為智慧家用健身產品提供更多支持。