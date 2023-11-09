公股銀賣外幣現鈔 今年估翻倍

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公股銀外幣現鈔銷售情形

今年疫情解封，因國人旅遊及商務活動增加，公股銀行外幣現鈔銷售量亦逐月遞增，隨著國際航線逐步恢復，公股銀看好今年全年外幣現鈔銷售量，可望較去年翻倍。

華南銀行表示，統計今年1月至10月外幣現鈔銷售量占比，以美元37％、日圓44％及歐元7％居多，佔全體銷售量近88％，與去年同期相比，總銷售量成長138％，其中，民眾偏愛美元及日圓，預期今年全年的外幣現鈔總銷售量將可較去年成長1倍以上。

第一銀行指出，民眾兌換外幣現鈔以美元及日圓為主，合計占銀行銷售量近8成，其中因日本為國人旅遊首選並應國門開放熱潮，促使第二季日圓現鈔銷量達到高峰，由於暑假旅遊旺季已過，第三季則較上季熱度略降，但與去年同期相比，還是成長1.1倍以上。

彰化銀行統計第四季以來美元現鈔銷售年增率達40.53％、日圓現鈔銷售年增率51.17％、歐元現鈔銷售年增率67.92％。

除了現鈔銷售外，公股銀線上換匯也是持續增長。華銀統計，至10月底整體線上換匯因民眾旅遊商務活動增加影響，整體線上換匯較去年同期成長45％，民眾線上換匯以日圓為主，佔全體換匯量近8成。

一銀第三季線上換匯交易量占全部外幣現鈔交易量近35％，民眾線上外幣換匯的需求以日圓及美元為主；以交易筆數來看，今年第三季相較去年同期成長近4倍。

在外幣投資上，公股銀主管分析，以目前市場狀況看來，第四季及明年外幣投資首選仍為美元。主要是美國升息已近尾聲，美元難再呈現大幅升值態勢，但美國基本面相較歐元區、大陸等其他經濟體穩健且具韌性，加以頑強的通膨使得美國利率有望在較長時間內維持高位，匯價不致大幅下修，如中東地區衝突進一步升溫，美元甚或有機會因其避險貨幣地位而再度走高。

由於預期美元利率仍位於高檔、匯價相對穩定下，投資於美元定存或美元計價的金融商品可賺取較高收益。