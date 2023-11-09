年輕人理財優勢 掌握時間複利 集小錢變大錢

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投信投顧公會今年10月起跑的大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，第二波到了明志科大、屏東大學與朝陽科大，建議年輕人掌握時間複利效果，集小錢變大錢。

第二波講座由中信投信、富蘭克林證券投顧與復華投信的專業經理人從各項統計數據、實際案例與市場經驗，讓同學們了解目前基金市場概況與各類基金的特性，同時鼓勵同學們掌握時間複利優勢，及早透過認識基金展開人生投資首部曲。

中國信託投信副總詹益銘到明志科大與同學們分享「如何透過定期定額基金來創造人生第一桶金」。他以實際例子提醒同學們，不要忽略「時間複利」在投資過程中的強大威力，應及早開始投資把握「年輕」的優勢。

詹益銘認為，對投資新手來說，第一步是選擇適合自己的投資工具，在考量報酬率、普遍性與易懂性，共同基金相對是比較適當的產品，建議透過定期定額投資具成長趨勢市場的共同基金做為理財首部曲；定期不定額則更適合波動度較高的新興股市。

富蘭克林證券投顧資深副總羅尤美到屏東大學與同學分享目前基金產業現況，以「為夢想準備好金援—基金理財致勝關鍵」為題，鼓勵同學們把握「時間」、「本金」、「投資報酬率」的理財三要素，存基金存出人生第一桶金並非遙不可及。

羅尤美指出，相較2022年52％美國家庭投資共同基金，且其中超過50％為股票型基金；台灣投資人則持有境外固定收益型商品比重大於股票型。以過去25年來全球股債指數報酬率走勢為例，過程中債市表現雖較股市來的平順，但累積表現則是股市略勝一籌，建議同學們趁年輕、能承受較多次景氣起伏循環，優先選擇股票型基金。投資永遠不嫌早，鼓勵同學們訂定在65歲理出1000萬元的退休金目標，關鍵就是掌握「時間」、「本金」、「投資報酬率」三要素。

復華投信經理詹博宏在朝陽科技大學與同學們分享如何運用共同基金來達到財富自由，一開場先透過統計數據，讓學生明白只靠薪水無法到達財富自由，靠定存還須考量通膨，因此必須去重視投資理財這件事。

詹博宏建議，理財前先要有正確觀念，即「先儲蓄、再支出」，因為先支出通常就沒有錢可投資了，且同學們最大優勢就是可享有時間複利效果，他以複利8％、65歲千萬元退休金，各年齡層每月投資金額計算，25歲時開始，每月只要3,085元，40歲時就要10,931元，等到55歲每月將達55,162元。

面對眾多投資管道，共同基金具有「集小錢成大錢、專家管理、標的選擇多」三項優勢，可讓年輕人回歸生活本質，將投資交給專業團隊，但要靠基金克服人性追高賣低弱點，最好的策略就是定期定額，透過紀律的投資戰勝市場的波動。