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中信金表態 明年確定加薪

中信金控總經理陳佳文8日表示「明年也會加薪」，目前尚未討論要加多少，但確定一定會加。圖／本報資料照片
中信金控總經理陳佳文8日表示「明年也會加薪」，目前尚未討論要加多少，但確定一定會加。圖／本報資料照片

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公民銀明年調薪狀況
公民銀明年調薪狀況

繼永豐銀行開民營銀行第一槍宣布明年加薪5％，中信銀行明年也「好薪情」。中信金控總經理陳佳文8日表示，中信金過去幾年再辛苦，每年加薪幅度皆在3％以上，「明年也會加薪」，但每年調薪都是4月才會生效，目前尚未討論要加多少，但確定一定會加。

中信金每年都會制定全球營運據點通用的整體薪酬政策，以求達到具市場競爭力、職責給薪及績效導向等三大原則。每年加薪主要考量「海內外經濟趨勢、市場薪資水平、獲利狀況以及個人績效予以適當調薪。」

中信金今年獲利強強滾，今年累計前三季稅後純益485.86億元，創歷史同期新高，年成長51％，受惠子公司中信銀年成長10％，明年加薪幅度可期。

由於通膨高漲，軍公教明年確定調薪4％後，公股銀行首先帶動起加薪潮，兆豐金最早通過調薪幅度，明年集團加薪4.5％，一銀、台企銀、彰銀、合庫銀、華南銀也均表達加薪4％或以上，其中以合庫銀再加上該行年度晉級調薪後平均調幅達6.65％最高。

永豐銀行今年累計前十月稅後盈餘138.60億元，占整體金控獲利比重的82.4％，年增金額7.41億元、年增率5.6％，日前董事長曹為實親自公開搶頭香宣布明年會加薪，且加薪幅度從往年的3％拉高至5％，且不只加薪還規劃全體員工都有員工持股信託，增加向心力與退休保障。

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