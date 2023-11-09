大專與高中職信託競賽 參賽暴增

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「高中職信託知識競賽」與「大專生信託創意發想競賽」決賽於8日、22日登場，信託公會秘書長呂蕙容8日指出，今年第二屆競賽的籌辦是由致理科技大學財務金融學系規劃，賽前講習有18場、參加人數達500餘人，今年報名參賽的校數、隊伍與人數規模更較去年大幅增加。

據統計，高中職學校參賽統計達20校134隊，計402人報名參加；大專院校參賽統計也達到九校74隊，計272人報名，無論在校數隊伍與人數上，規模更勝首屆。

呂蕙容表示，今年兩項信託競賽有三特色，一是校園信託講習場次與人數大幅增加，今年講習場次與涵蓋範圍較去年均有明顯成長，足證校園推廣能持續帶動學子們對「信託」議題的關心和討論；二是參賽規模較去年大幅增加，隊數與人數均較去年成長，顯示公會推動信託扎根的努力獲校園師生肯定。

三是信託規劃創意提案多元，如金管會黃天牧主委引用美國信託法學者奧斯丁史考特的話：「信託的應用範圍可與人類的想像力相媲美。」信託可用在生活每個層面，今年提案件數與創意都十分出色，可見信託校園提案鼓勵學子們提出創意想法的努力看到成效。

致理科技大學財務金融系系主任張佳雯指出，這次接受信託公會委託舉辦「大專院校信託創意發想與高中職知識競賽」十分有意義，也投入不少心力與資源籌辦各項事務；師生對這項競賽活動均十分投入，大專組信託創意競賽歷經嚴格初審，將於11月22日舉辦決賽，由學生組隊於現場簡報呈現創意，再由評審團選出最後獲獎隊伍。

高中職知識決賽比的是學生臨場反應，最後高中組僅四校10隊進入決賽，高職組有五校10隊闖進決賽，11月8日舉辦決賽，結果第一名與第三名隊伍均來自新北市立中和高中，台北市立中崙高中搶下第二名。

高職組競賽同樣競爭，去年冠軍的新北市立鶯歌高職，今年順利奪得第一名與第三名，國立南投高職勇奪第二名。