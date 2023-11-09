國壽邀「勝男勝女」 填滿保障

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雙11除了要一鍵下訂累積已久的購物清單，這天也是單身男女的狂歡節，誰說單身就是地獄？根據內政部人口統計資料，去年全台單獨生活戶約有322.2萬人，其中以都市女性比例較高，顯見獨身哲學在近幾年發展成熟，想要過好「勝男勝女」的生活，建議及早做好規劃，讓保險當下半輩子的依靠。

年輕單身族的保障規劃，除了優先投保基礎醫療險與意外險，也可關注疾病年輕化的趨勢投保重大傷病險，善用主約搭配附約保費更親民。國壽「鍾心滿福重大傷病定期保險」（以下簡稱：鍾心滿福）有合計超過300項重大傷病，其中包含4項常見心血管疾病的保障，針對長期處於高壓的上班族提供最安心的防護。

以25歲女性（內勤人員）投保鍾心滿福加上附約，年繳保費約2.4萬元就能擁有重疾、住院、實支及意外四大保障，若不幸面臨重大傷病，於保單第二年度開始可一次領取30萬元的保險金。其中也針對年輕人較常發生的事故傷害，依照類別提供最高90萬元的意外事故身故保險金，對年輕人來說CP值很高。

若是中壯年單身族，建議優先評估目前保險需補強的部分，並側重投保防癌與長照保險。國壽特別設計「醫心守護」專案，首推「醫心康愛防癌定期健康保險（外溢型）（實物給付型保險商品）」，保障範圍包含不同程度的癌症，還提供癌症（重度）標靶藥物治療補助保險金，也可選擇「癌監控基因檢測」服務，能追蹤癌症轉移及評估復發風險，建議搭配「樂齡守護長期照顧定期健康保險（外溢型）（實物給付型保險商品）」補強老年長照需求。

以45歲男性投保為例，年繳保費換算每月保費約3,900元，最高有168萬元的抗癌帳戶（第二保單年度起）及378萬元的長照帳戶，補足老後需求。

國壽認為，獨居時代悄悄來臨，掌握完善醫護照顧，定期檢視人生階段的保障需求，就能幫未來做好萬全準備。趁著雙11熱鬧歡騰的購物節，順便為自己規劃保障。