新壽四大策略 落實公平待客

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新光人壽成立60年來以「人人有保險，家家有保障」為企業使命，與時俱進推出符合國人需求的保險保障商品，並落實ESG，響應聯合國永續發展目標（SDGs），秉持回饋社會的經營理念，採四大策略積極落實公平待客、推廣普惠金融，包含與數位人道協會合作偏鄉金融保險教育推廣、國語日報偏鄉讀報計畫、高齡防詐座談會、財富守門員等。

新光人壽友善高齡，2022年起攜手與數位人道協會合作遠距健康促進偏鄉公益計劃，透過數位工具，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，幫助長者達到前端預防疾病及延緩失能，展現具體成效，並將遠距服務據點擴增至六個，擴大守護偏鄉長者的生命健康安全。

新光人壽表示，除協助數位人道協會運用線上遠距方式與講師互動學習，將健康促進概念傳播至偏鄉長者外，新壽同仁也以企業志工身份認養偏鄉據點，強化與社區在地的連結，深入服務現場，結合保險核心職能，進行普惠金融教育及防詐騙宣導，並陪伴長者摺製紙藝品，藉由手工藝創作訓練手眼協調，增進大腦與器官的活絡，延緩退化。

隨2025年台灣將進入超高齡社會，也針對全國保戶舉辦一系列的高齡防詐座談會，並開發資訊系統內建關懷探知標籤（CISPT）系統，以減少高齡詐騙案件的發生率。座談會內容涵蓋各種常見的詐騙手法，並為保戶提供「五要、一認明心法」，提醒保戶務必要自行保管、要詳閱親簽、要匯入公司專戶、要索取單據、要誠實告知，以及須認明新光人壽官方帳號與網址，方能安心點閱，另特別製作「保險詐騙探照鏡影片」，透過生動活潑又淺顯易懂的影音及圖像，宣導高齡金融防詐，避免高齡族群受到有心人士詐欺而上當受騙。

此外，新光人壽長期關注孩童平等受教權，結合新壽慈善基金會「新學伴關係-大小筆友計畫」，舉辦新光普惠金融教育「金融教育起步走-當錢錢的好朋友」，將專業的金融知識結合生活體驗，讓偏鄉學童建立正確金錢觀、訂定明確儲蓄目標、清楚個人財務狀況、建立清楚的消費習慣，幫助學童儘早樹立良好的消費和理財觀念。

因應偏鄉學習資源不足，多數老師對於金融教育較無施力點，新光人壽也與彤鳥社會企業共同開發「財富守門員」桌遊課程，用遊戲互動機制創新推廣金融教育，5月起於嘉義市精忠國小等校進行第一次偏鄉桌遊課程。運用「保險事件卡」融入真實詐騙情節，製造防詐騙情境，讓學生透過桌遊角色和擲骰子相互結合，以「簡易帶入保險概念」、「互動有趣」等特點，替偏鄉教師解決難執行的金融素養教育，學生可透過遊戲了解保險如何提供個人抗風險的能力，也學習不任意將現金、個人資料等轉交給他人，避免成為詐騙受害者等防詐知識；同時，桌遊課程所使用的教具，擷取雷雕廢邊材和再生紙，賦予教具永續的意義。

另今年邁向第11年的「Happy News快樂來讀報」剪報心得比賽，主題以「惜食零浪費 永續好滋味」，為延續近幾年來比賽關注的「永續」議題，今年聚焦「食育」，更能貼近偏鄉孩童生活，引導孩童創作過程中更能開闊視野，豐富學生心靈，6月底在高雄市六龜國小舉行剪報心得比賽頒獎典禮及金融教育起步走活動，邀集高雄市13所學校師生共同分享閱讀寫作的喜悅與收獲。