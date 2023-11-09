推家族聯絡網 實踐友善金融

新光人壽致力打造多元族群友善金融環境，公平對待高齡、身心障礙與年輕朋友等族群。首先，深知年長者隨著老化過程，可能慢慢開始產生認知障礙，進而影響正常辨別事理的能力，為保障高齡者或失智者的資產安全，免於被金融剝削，新光人壽領先同業推出「家族聯絡網服務」，開放年滿65歲具行為能力的要保人，可親臨客戶服務櫃台申請指定一名家庭成員擔任家族聯絡人。家族聯絡人經申請人指定授權後，可以協助申請人掌握及管理保單狀況，包含查詢保單內容、補發繳費證明等，而當發生重大災害而申請人失聯，或特定通知無法寄達申請人時，保險公司亦可透過本服務，轉而通知或聯繫家族聯絡人，以守護高齡者經濟安全；當中也導入國際標準規格FIDO身分驗證，「以生物辨識取代輸入密碼」，解決密碼容易忘記或打錯的痛點。

另為降低視障朋友辦理金融業務時的不便，新光人壽積極與身心障礙團體進行交流，與淡江大學視障資源中心簽訂合作備忘錄，計劃打造國內第一套「金融保險業者視障友善服務整體解決方案」。針對員工舉辦視障友善服務推廣教育訓練，利用換位思考，實際體驗視障者生活及日常科技應用，提升服務視障者的專業知能；同時，新壽也安排視障者親身參與並測試企業端各階段的金融服務流程，並根據實測意見回饋進行修正調整，致力打造客製化且可施行的視障友善服務。

為讓更多經濟弱勢家庭受惠，發揮保險安定家庭與社會的力量，新光人壽響應政府全力推動微型保險，開辦至今已與多個縣市政府合作，持續協助新竹、嘉義、苗栗、基隆等縣市辦理團體微型保險續保，保費全由新光人壽及新光人壽慈善基金會捐贈，自2014年起累計受惠人數已達近19萬人次，保費贊助累計達近4,000萬元，若含個人微型保險，累積保費已超過5,000萬元，希望弱勢民眾每年都能享有基本保障，實踐新壽「人人有保險、家家有保障」的企業使命。