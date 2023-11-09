原相庫存恢復正常 Q4續衝

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原相近六個月營收表現

感測晶片廠原相8日舉辦法說會，原相指出，庫存已恢復至正常水準，第四季PC／NB復甦延續力道佳，營收將較上季成長。

原相表示，第三季隨著庫存調節接近尾聲，已見終端需求回溫，單季毛利率表現達近6成水準，每股稅後純益（EPS）2.08元；原相10月合併營收5.91億元，連五個月攀升、並創二年新高佳績，展望在產品組合轉佳情況下，毛利可望再成長。

原相管理層表示，目前滑鼠產品線需求佳、穩定成長；遊戲機業務則迎傳統淡季，將持平於第三季。不過，整體存貨水準持續調整，第三季存貨金額逾7.5億元，也較第二季及去年同期之7.9億元、10.63億元降低，已經恢復至健康水準。

至於成本端之晶圓代工價格，原相分析，反映市場供需情況，第四季沒有太大變動，不過，與晶圓廠議價持續，明年會繼續努力爭取空間，原相仍以台系晶圓廠為主。然毛利率隨產品組合開始出現改善，本季也將維持較佳水準。

原相強調，車用領域一直是公司努力的方向，相關感測產品持續出貨、並穩定增加；另外，溫度、工控感測產品業績亦逐漸增加。邊緣運算AI產品，也持續客戶進行推廣，未來有明確進展即對外說明。

原相第三季合併營收達15.94億元，季增14.3％、年增30.4％，電競滑鼠隨PC／NB成長，迎來強勁增長；此外，在更佳的產品組合、減少提列庫存損失，加上美元升值助攻，單季合併毛利率達59.3％，較第二季及去年同期分別成長4個及8個百分點，單季EPS 2.08元。累計前三季EPS 3.64元，較上半年顯著增加。

原相也公布10月合併營收5.91億元，連續五個月攀升，並創2021年10月以來二年新高，較去年同期增65.29％；原相累計前十月營收46.67億元，累計營收也扭轉今年以來的年減態勢，逆轉為年增2.29％。