茂迪看好Q4營收略優Q3

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茂迪舉行法說會，雖然今年太陽能產業受選舉影響，營收衰退，但產品組合改善，獲利提升，前三季稅後純益約2.55億元、年增31.4％，每股稅後純益（EPS）0.66元。財務長王丁召表示，今年營運第二季觸底，預期第四季營收略優於第三季。明年訂單洽談中，整體市況預期選後才會比較明朗。

茂迪第三季合併營收9.55億元，季增15.4％、年減31.2％，毛利率約15.6％，營業利益約7,000萬元，相比前一季成長376.7％、年減15.4％，稅後純益約7,600萬元，季增234％、年減19.3％，EPS 0.2元。累計前三季合併營收31.36億元，毛利率約16.4％，營業利益約2.44億元、年成長58.5％，稅後純益約2.55億元、年增31.4％，EPS約0.66元。

王丁召表示，今年很多中大型電站進展速度緩慢，出貨往後遞延，10月營收約2.22億元、年減53.03％，也是受到安裝速度延後影響，預期11、12月會陸續出貨，第四季營運可望比第三季好一點。政府綠能政策目標沒有變化，期望大選結束後景氣會更明朗。

目前茂迪在台灣模組產能約300～350MW，預計明年6月會從M6全數轉為M10，屆時總產能將達400MW。而馬鞍山廠產能也是300MW，沒有大型擴產計畫，但會更新設備、產能隨之增加，會轉到M10產品，預計明年初，設備更新會完成。日本市場出貨穩定，從目前洽談狀況來看，客戶對產品需求增加樣式，估明年出貨品項增加、出貨量也會放大。

茂迪近年也投資電站，截至第三季為止掛表量約34MW，王丁召表示，從取得標案來看，到年底會增至40MW，明年首季會再增25MW，屆時掛表量約65MW。今年電站營收比重約5％～6％，預期明年第二季之後電力收入會明顯增加。

茂迪在TOPCon技術投資領先台灣同業，M6 TOPCon產品已經量產出貨，N型和非N型出貨大致各半，M10 TOPCon也已取得認證，明年會全面升級至M10。