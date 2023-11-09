威剛10月營收 13年來單月新高

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記憶體模組廠威剛第三季單季稅後純益4.14億元，季增55％、年增近2倍，每股稅後純益（EPS）1.57元，前三季EPS達2.68元。威剛也公布10月合併營收37.91億元，創逾13年來單月營收新高，年增近四成，財報及營收成績亮眼。

威剛表示，目前上游原廠對價格態度相當強勢，記憶體價格欲小不易，在客戶持續回補庫存下，看好11月營收與獲利表現仍將維持高檔。威剛董事長陳立白重申對記憶體價格與產業景氣的樂觀看法，並強調價格反彈動力主要來自上游減產效應及通路回補安全庫存。

伴隨智慧手機需求漸入佳境，PC出貨逐步回復常態，預期明年農曆年後就能見到記憶體產業春燕歸來，屆時NAND Flash與DRAM價格仍將持續上漲，整體產業正向趨勢至少維持到明年第三季，明年下半年上游原廠將可望由虧轉盈。

陳立白預期，AI PC、AI手機等各類AI應用愈趨蓬勃發展，將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM及DDR5，為產業帶來新一波多頭，未來二～三年都會是記憶體產業的好光景。

威剛第三季合併營收季增25.63％至86.03億元，單季毛利率由第二季15.46％，成長至18.51％，營業利益率也增加近4個百分點，營業淨利達5.17億元，季增264.51％。

單季稅後純益4.14億元，季增55％、年增近2倍，以加權平均股數2.65億股計算，EPS 1.57元。累計今年前三季營收為226.62億元，平均毛利率15.37％，稅後純益7.05億元，EPS 2.68元。

威剛10月合併營收37.91億元，維持兩位數成長力道，月增13.43％，更較去年同期大增39.59％，一舉創下2010年4月以來單月營收高點。

同時，DRAM產品營收也暌違五年重回20億元大關，占整體營收比重拉升至53.64％；SSD占比為30.69％，記憶卡、隨身碟與其他產品15.67％。累計威剛今年1～10月合併營收為264.58億元，年減12.03％。