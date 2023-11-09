入股中嘉惹議 NCC：三立承諾限期改正

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NCC於8日上午邀請三立電視、及中嘉高層，針對三立電視入股中嘉有線電視系統台一案到會陳述意見，NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，三立電視代表承諾，針對持股中嘉27％的股權，使得中嘉違反交易時的附附款限制一事，將限期改正。

至於改正方式，是否包括出售中嘉股權，或者中嘉大股東切割與新聞台持股?NCC強調，三立表示，具體方案仍需與管理階層討論，再以書面方式正式回覆。

三立電視這次派出財務長林毅南、法務長張明滄、法律顧問陳以晨、三立國際創意董事長特助王琪瑾到會NCC，中嘉董事長郭冠群則以人在國外請假、並未到會，NCC表示，後續會再要求中嘉高層到會，以了解持有中嘉100％股權的泓順投資，當初為何要受讓股權予三立電視。

另外，立委亦揭露，東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎，擔任中嘉大股東泓順公司的上層股東泓勝投資公司董事，對此，NCC回覆，也要調查范瑞穎是否持有中嘉股份，以釐清有無違反NCC當初核准中嘉交易案限制「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道」的附附款規定。

三立電視入股中嘉案，立委不分黨派連日砲轟NCC放任業者媒體壟斷踩紅線，已失去主管機關的功能，要求主委陳耀祥下台負責。

翁柏宗強調，有線電視系統台的執照換照有一定的程序，執照期都是九年，審核執照換照時根據有線廣播電視法進行營運計畫、財務狀況審核，並趁此評鑑、換照時，檢視有線電視系統台有無造成水平整合1／3（系統台收視戶規模超過全台總用戶數1／3）、垂直整合1／4（頻道代理家數不得超過全台總頻道數1／4）限制、以及是否違反黨政軍條款1款都不行等規定。