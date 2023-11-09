擴大短鏈物流拼圖 momo中區物流中心 拚2027啟用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

momo富邦媒擴大短鏈物流拼圖，重砸76億元投資的「中區物流中心」8日動土，預計2027加入物流服務陣容，完成後預計提供約550名職缺，帶動中台灣物流產業升級及就業機會。

由於momo於中部地區的訂單占全台訂單比重已達25％，中區物流中心完工後將有助於延續主倉與衛星倉混合的「短鏈物流」配送模式，縮短中部備貨商品直接送至中部消費者手中，減少運送趟次、縮短配送時間，更有助於延續主倉與衛星倉混合的「短鏈物流」配送模式。

富邦媒表示，該物流中心預定2027年完工，偕同「北區物流中心」以及預計明年第一季啟用之「南區儲配運輸物流中心」運作，被視為是富邦媒全台短鏈物流的重要拼圖。

座落在彰化縣和美鎮的中區物流中心，是經濟部督導的BOO大型物流中心自有營運興建案，依自動化物流中心建置並納入綠色建築概念，兼具高度智慧化與永續環保，計畫導入多項成熟自動化設備，包含棧板式自動倉儲存取系統、自動導引車、IPACK高度可調式自動成箱系統等。

總基地面積為9,800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層，樓地板面積約達39,000坪，預計每日吞吐量25萬件、商品存量540萬件，完工啟用後將大幅提升momo整體倉儲之作業效率。

除此，該物流中心亦納入「綠建築」設計概念，除建置太陽能光電設備產生綠能發電效益外，廠區鋼構與室內裝修皆採用綠色環保建材，並設置LED照明設備及雨水循環系統，達到節電節水效果。

富邦強調，中區物流中心完工後，將增加在地就業機會與人才培育，包含預計提供約550名職缺，其中50％職缺將優先聘用設籍於彰化縣之居民，momo亦將積極開發培植在地供應商與配送商，創造更多合作機會。