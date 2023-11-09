台泥打造竹東低碳樂居生活圈

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台泥加速資產開發，8日與忠泰建設簽約，雙方將於台泥竹東舊廠6,508坪的土地，共同打造結合低碳建材的新世代低碳樂居生活圈，讓居住能與環境友善共生。台泥表示，竹東廠開發案建物面積逾2.5萬坪，總銷金額預估將達90億元，規劃於2025年開始預售，2028年完工。

台泥總經理程耀輝指出，此開發案將採用全台灣最低碳混凝土－台泥Total Climate系列石灰石水泥混凝土，初估可達到混凝土用量減碳34％。台泥竹東廠開發案將結合台泥在低碳建材與綠色能源的核心優勢，運用台泥開發的超高性能混凝土（UHPC）、低碳水泥與建置綠電打造低碳建築，並設置結合儲能的低碳充電站，也將導入海綿城市的觀念，重視水循環。讓居住環境能與水友善共生。

忠泰建設總經理瞿世泉表示，台泥與忠泰的合作可說是強強聯手。台泥在本業達成大幅減碳成效，積極開發全新的低碳水泥及混凝土品項，在儲能事業上更是引領全球企業，在友善環境的投入，貢獻卓著，而忠泰集團一直積極引進日系工法，持續與國際團隊合作，用心經營城市裡的建築、文化藝術，豐富大家的生活體驗，相信與台泥的合作，將更進一步實踐「人與環境友善共生」，也期許對未來居住產業永續開發的進程寫下重要的一章。

除此次竹東廠土地開發案，台泥指出，為活化資產、穩健台泥經營，將從企業團所屬數十萬坪筆土地中，進行重點開發。在新竹地區還有竹東舊宿舍區、台泥重劃商業區等2.2萬坪土地待開發活化。

台泥台北廠舊址位於信義區基隆路上，占地5,835坪，鄰近信義商圈、鐵博館園區及松山文創園區，屬台北市精華地段稀有待活化大面積土地，台泥計畫結合北市府南松山地區發展再生計畫，轉型打造低碳智慧辦公園區，計畫將於兩年內啟動。

另外，台泥在高雄鼓山區水泥舊廠區，占地約10萬坪，毗鄰壽山自然國家公園、愛河、鼓山輕軌及火車站，鄰近高雄美術館區生活園，為高雄市區僅存大面積、周邊生態豐富且大眾運輸便捷的土地，未來規劃打造低碳住商生活圈。