雙北8大公辦都更 房價飆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年土地融資被央行卡位貸款上限，建商紛紛轉戰公辦都更或捷運聯開，開拓新藍海；其中以精華地段的大面積公辦都更最熱門，目前雙北市八大案房價屢創區域新高，其中「富邦藝庭」每坪成交價有機會挑戰200萬元大關，坐上公辦都更樓王寶座。潤泰史上規模最大開發案「潤泰南港之星」預計9日開工，分回住宅約3.68萬坪，市場合計總銷將達440億元，可望挑戰區域房價新高。

近年公辦都更案熱門，雙北市精華地段尤其炙手可熱，包括新店「冠德創新殿」、「永和勝開大地」、信義路「全坤X101」、六張犁「潤泰信義」、板橋「皇翔來青」、「冠德大直湛」、復興南路「冠德安沐居」、SOGO復興館後側「富邦藝庭」，總銷高達500億元。由於大型建商得標的這些公辦都更案，普遍都拉高規格、下重本來打造，因此產品明顯跳脫區域，每坪成交單價也頻創區域或路段最高。

以大安區「冠德安沐居」來說，每坪實價最高達191.98萬元，刷新復興南路史上新高。大直「冠德大直湛」最高達156.29萬元，傲視區域。而「勝開大地」、「冠德創新殿」、「全坤X101」、「潤泰信義」、「皇翔來青」等公辦都更案也普遍創下佳績。

大陸建設得標信義區「兒福B1-2及B3-2基地」、「學府敦南」兩大公辦都更案；另外潤泰創新國際的南港「南港之星」將在9日開工，未來住宅案推出後也可望成為區域房市指標。

潤泰新表示，「南港之星」預計興建1棟32樓商辦、3棟37樓住宅大樓，預計投資金額達350億元，是潤泰集團近年最大開發投資案，也是北市府推出規模最大的公辦都更示範案，其中辦公室面積53,878坪，潤泰不會分回；至於住宅主要由潤泰分回，可售面積預計36,774坪，依未來每坪售價至少三位數估，總銷將逾440億元。