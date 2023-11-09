橘焱胡同引進韓炸雞BHC

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看好韓流美食在台持續發燒並為擴大集團營運動能，連鎖餐飲集團橘焱胡同8日與韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣獨家代理權，引進全球有2,000家以上連鎖門市的「BHC炸雞」來台，跨足韓式餐食市場，預計明年第二季於大台北地區開出第一家門市，成為繼「NENE Chicken」「bb.q chicken」、「起家雞」與「橋村炸雞」後，第五個入台的韓式炸雞品牌，疫後為拚市占、激戰再起。

BHC炸雞也成為橘焱胡同旗下第11個品牌，其他尚有：胡同燒肉、一牛樂、胡同裏、一幻拉麵、台北鳥喜、四代目菊川、開丼、挽肉、唬唬、胡董牛麵所，總店數計46家。橘炎胡同明年目標再增加二新品牌，其一係與星宇聯名的餐酒館品牌，預計於第二季開立，另引進一日本品牌，預計在上半年開幕，預計全年底店數集團將有13個品牌，拓點總數為18間，明年集團總店數可望超過60個據點。

為打國際盃，橘焱胡同預計明年上半年將前往美加地區拓點，長線將帶動橘焱胡同集團營收與獲利持續走高。

橘焱胡同受惠品牌與店數增加，10月合併營收為0.87億元，年增49.10％；累計前十月合併營收7.77億元，年增41.28％。

受韓劇影響，台灣民眾對韓式飲食產生濃厚的興趣，尤其2013年知名韓劇《來自星星的你》引爆台人吃炸雞配啤酒的韓流熱潮，其中千頌伊在該劇中所吃的韓國炸雞品牌便是橘焱胡同此次簽訂台灣地區獨家代理「BHC炸雞」，夾帶BHC炸雞的高知名度，橘焱胡同預計明年於台灣地區開出三間門市。

BHC集團於2004成立，旗下五個品牌包含韓式炸雞、韓式湯飯、韓式烤肉、牛排及漢堡等，其中BHC炸雞在全球有近2,100間門市，台灣成為BHC炸雞海外第五個市場。