唐吉訶德進駐台中「若櫻壽司」全球首發店攜手搶市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本特色商品專賣店「DON DON DONKI唐吉訶德」，繼台北西門店、忠孝新生店、南港店之後，首度走出台北市，全台第四家分店、中台灣首家店進駐台中老虎城購物中心，更帶來全新品牌「若櫻壽司」全球首發店，預計9日開幕搶市。

DON DON DONKI台中TIGER CITY店為單一樓層，總面積達550坪，除販售食品、生鮮、熟食、飲料、酒、化妝品、雜貨等之外，也將引進在北台灣高人氣的和牛串、安田精米、現煮食堂，以及受小資族喜愛的COSME DONKI美妝專區。

老虎城購物中心去年營收26億元，第四季隨著人氣名店DON DON DONKI進駐，及新開幕的「GIGO娛樂城」，廣達400坪的「玩具反斗城」、重慶火鍋餐廳「緋花」等新品牌將陸續加入營運行列，今年營收上看28億元，明年更將挑戰30億元。

DON DON DONKI所屬的PPIH集團，旗下全新品牌「若櫻壽司」全球首發店進駐台中老虎城，店內提供120席座位，整體打造日系素雅質樸的和風氛圍，同時運用大面積木紋延伸用餐環境。而製作過程透明化、由店員引導就座以人工點餐的方式，也讓用餐環境的互動性高，標榜逛完DON DON DONKI，就能吃到道地的日本壽司。

DON DON DONKI指出，台中TIGER CITY店集結北部最受歡迎的熟食櫃位，如起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛；由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰販售；現煮食堂提供各式日本現煮麵食，任選泡麵由專人烹飪料理服務。