金彝獎頒獎 證券、期貨業最高殊榮

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證券暨期貨業界最高榮譽─第17屆「中華民國證券期貨金彝獎」於11月8日下午2時30分假台北福華國際文教會館卓越堂舉行頒獎典禮，此屆得獎者包括個人獎13位、團體獎25家。主辦單位特別邀請金融監督管理委員會主任委員黃天牧等貴賓蒞臨頒獎。

黃天牧致詞時表示，金彝獎一向是證券、期貨業發展的重要標竿。他特別指出，金彝獎的這個「彝」字，具有一種創造時機、採取行動力的意涵，因此藉著這個字，提出四大要點和與會者共勉，一、掌握國際情勢的脈動，即時強化風險的管理，二、體察環境社會的變遷，追尋永續經營的價值，三、掌握金融科技的創新，提升服務品質效率，四、了解年輕世代的思維，建立健全理財觀念。

黃天牧表示，今天的得獎者不論是代表個人或公司，但更重要的象徵意義是代表證券、期貨業，在主管機關、周邊機構與業者的齊心協力下，為提升台灣資本市場的競爭力、價值及優勢而不斷地努力，相信台灣的資本市場一定會有非常樂觀的前景，期望此屆的頒獎典禮是另一個推動改革的開始。

第17屆金彝獎共選拔12個獎項，包含6項個人獎項及6項團體獎項，其中特別獎項係配合主管機關鼓勵綠色金融政策續設，並將獎勵對象由證券業、投信業擴大至期貨業與投顧業。

此屆個人獎獲獎的包括：「傑出證券人才獎」分別由富邦綜合證券公司副總經理施伯承、凱基證券公司副總經理孫成保獲得；「傑出期貨人才獎」分別由群益期貨公司資深副總經理陳啟豪、元大期貨公司資深協理錢韋靜獲得；「傑出投信投顧人才獎」分別由中國信託證券投資信託公司總經理陳正華、元大證券投資信託公司副總經理陳思蓓獲得；「傑出市場服務人才獎」分別由台灣期貨交易所協理許鈴佩、台灣集中保管結算所經理黃蓁蓁、台灣證券交易所副總經理趙龍獲得；「傑出企業領導人才獎」分別由群益期貨總經理公司毛振華、兆豐證券公司總經理吳明宗、凱基期貨公司總經理陳瑞珏獲得；「特殊貢獻獎」由元大證券投資信託公司董事長劉宗聖獲得。在團體獎獲獎方面，「傑出金融創新獎」分別由元大期貨公司、元大證券投資信託公司、永豐金證券公司、國泰證券投資信託公司與凱基證券公司獲得；「傑出風險管理獎」分別由元大期貨公司、元大證券公司與凱基證券公司獲得；「傑出資產管理獎」分別由中國信託證券投資信託公司、元大證券投資信託公司、國泰證券投資信託公司獲得；「傑出人才培育獎」分別由元大證券公司、元大證券投資信託公司、國泰綜合證券公司、國泰證券投資信託公司、群益金鼎證券公司獲得；「傑出ESG永續獎」分別由元大證券投資信託公司、施羅德證券投資信託公司、國泰證券投資信託公司、富邦綜合證券公司獲得；特別獎「傑出綠色金融獎－證券業組」分別由元大證券公司、玉山商業銀行公司、凱基證券公司獲得，「期貨業組」由元大期貨公司獲得，「投信投顧業組」由國泰證券投資信託公司獲得。

「金彝獎」自民國85年設置迄今已辦理17屆，總計遴選出231位證券、期貨及投信投顧業界傑出人才及87家傑出團體。金彝獎為證券期貨界最高榮譽，能夠獲獎不僅是對得獎人傑出成就的肯定，更彰顯其服務機構之專業形象，期許證券期貨市場從業人員及公司見賢思齊，共同為市場活絡與專業服務努力，使資本市場更加健全與蓬勃發展。