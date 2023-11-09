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參選件數 歷屆新高

  • 工商時報 謝奇璋
●由台灣證券交易所董事長林修銘（前排右二）主持第17屆金彝獎選拔委員會會議。圖／證基會提供
●由台灣證券交易所董事長林修銘（前排右二）主持第17屆金彝獎選拔委員會會議。圖／證基會提供

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金彝獎是國內證券期貨界最高榮譽獎項，據承辦單位證券暨期貨市場發展基金會表示，第17屆選拔活動自5月1日受理報名後，受到業界高度關注及支持，至報名截止日6月30日止，參選件數共計83件，創歷屆參選件數新高，顯見金彝獎對於證券期貨專業人才及團體之肯定，深獲業界重視與認同。

為達到金彝獎拔擢證券期貨優秀人才及企業之宗旨，此活動秉持客觀、公正、嚴謹之選拔流程，在金管會指導下，由證券期貨周邊單位共同組成「第17屆金彝獎選拔委員會」，並由台灣證券交易所董事長林修銘擔任選拔委員會主任委員，各證券期貨周邊單位首長擔任選拔委員，共同督導本活動之規畫執行。評審委員部分，此屆敦請前台灣證券交易所董事長許璋瑤擔任評審委員會主任委員、台灣大學會計學系名譽教授杜榮瑞、及前中央存款保險公司董事長朱浩民擔任分組召集人，並聘請學者專家及財經業界賢達人士等共15位組成評審委員會，制定評分標準及程序，歷經書面審查、初審、複審面試及決審聯席會議等嚴謹程序後決定當選名單，最後選拔委員會確認名單後公布。

林修銘表示，金彝獎等同是證券、期貨業市場的奧斯卡獎，是從業人員至高無上的榮譽標竿。舉辦金彝獎的目的，主要是將業者在各項業務的努力，透過金彝獎的評審，來肯定在證券、期貨、投信、投顧等優秀的人才及公司，來表揚得獎者的典範，讓所有的從業人員藉此能夠效法及學習。

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