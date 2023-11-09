國泰證券 蟬聯傑出人才培育獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為因應金融科技及ESG浪潮，國泰證券以「數位化轉型」思維為主軸，打破傳統證券商以「服務據點為中心」、「營業員驅動」為主的經營模式，為投資人打造更便利的數位交易環境，同時，也為因應快速變動的環境及複雜多變的工作需求，國泰證券透過「組織變革」、「薪酬調整」及「人才培育」進行全方位優化，蟬聯金彝獎之「傑出人才培育獎」。

首先，國泰證券在環境層面，透過「引進數位雲端工具」、「導入RPA自動化流程」及「創造敏捷工作模式」，為員工打造有效率的數位工作環境，鼓勵員工發展多元職能並重塑人才永續新價值；國泰證券更於2023年通過ISO 22301「BCM營運持續管理」國際認證，當數位發展快速發展時，仍能持續提升組織應變能力與經營韌性。

而在數位化與敏捷工作環境中，數位人才為首要之重，國泰證券則依不同職能及階層之同仁，展開多元的職能培育，結合集團「學習力」、「敏捷力」與「對話力」之數位轉型三大核心職能，展開多元職能培育與發展，透過線上、線下數位化課程與實作，培養數位人才的實戰力，進而驅動組織持續邁向數位化轉型之路。

另一部分，國泰證券始終以「員工幸福」及「友善職場環境」為人才永續發展的目標，不僅透過舉辦一系列員工關係與健康促進活動，藉此吸引與留置優秀人才，更推出優於法規的福利政策，如每年提供一日有薪志工假、學習假及十日有薪產檢假等，創造友善健康的職場氛圍，提升員工幸福感與滿意度；不僅如此，國泰證券亦相當重視女性員工職場發展、不定期舉辦女性培力講座，藉以深化女力領導力，積極落實兩性平權與DEI多元平等之職場環境。未來，國泰證券將持續在人才培育領域中耕耘，以為投資人打造更優質的證券交易環境，協助國內資本市場培育優秀人才，朝向永續發展標竿企業邁進。