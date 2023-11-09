前往主要內容
工商時報LOGO

兆豐證券總座吳明宗 摘傑出企業領導人殊榮

  • 工商時報 蔡淑芬
●兆豐證券吳明宗總經理榮獲第17屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」。圖／兆豐證券提供
●兆豐證券吳明宗總經理榮獲第17屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」。圖／兆豐證券提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

治理有成、再添榮耀！由金管會指導、兩年一度舉辦、國內證券期貨界最高榮譽獎項的金彝獎於8日頒獎，兆豐證券優異的公司治理及業務表現深獲肯定，總經理吳明宗獲頒本（17）屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」殊榮，再度彰顯兆豐金控集團高度重視ESG、追求永續發展的企業理念。吳明宗總經理為本屆得獎名單中，證券業唯一獲獎之企業領導人，具體顯現兆豐證券遵循兆豐金控集團雷仲達董事長積極推動永續發展之理念，於各業務面向植入「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」等企業核心價值，致力讓客戶享有溫暖的服務體驗，同時打造企業永續經營的體質。

吳明宗特別感謝評委的肯定、董事長陳佩君及會計師公會全國聯合會黃奕睿理事長的推薦，並表示得獎不僅是個人的榮耀，更是對於兆豐證券團隊的支持與鼓勵。近年來在全體同仁的努力之下，兆豐證券持續精進客戶服務、落實公平待客，開發「E存股」及「Mega GO」等投資工具平台，實踐金融友善的目標；同時深耕金融教育議題，積極培育金融人才，實踐社會承諾。近年更積極響應政策、促進市場發展，包含推動「創新板」、「戰略新板」、股票造市業務、綠色金融投資，以及成為首批推出開放證券服務之券商。吳明宗總經理加入兆豐證券已26年，從承銷業務開始，領導承銷團隊創造卓越績效，樹立公司承銷業務之市場聲譽，成為兆豐證券第二獲利引擎；並進行強化承銷與股代業務資源整合，建立兆豐證券公開收購業務聲譽。吳明宗感性地說，未來將以更大的熱情攜手兆豐證券全體同仁，持續為產業培育更多優秀新血，以及為臺灣金融市場的蓬勃發展貢獻心力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

  2. 存高股息ETF落伍了？達人曝這檔配息和報酬笑傲江湖

  3. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。