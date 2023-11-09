期交所許鈴佩 獲傑出市場服務人才獎

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臺灣期貨交易所協理許鈴佩，成功建制符合國際規範及我國市場實務之店頭集中結算機制，為全球少數掌握關鍵知識、自建店頭結算系統之交易所，實現金融服務在地化，完善我國金融市場基礎建設，並成功推動期交所為Basel III合格集中結算機構（QCCP），獲得第17屆金彝獎之「傑出市場服務人才獎」之殊榮。

許鈴佩創新研發國內第一檔短天期契約－週到期臺指選擇權，為短天期契約之先行者、第一檔股票類商品－股票選擇權、股票期貨及第一檔商品類與國際板商品－黃金期貨。另外，推動開放外資以非避險目的交易參與期貨市場，為開啟外資參與我國期貨市場之先河；主導首宗跨國交易合作案（Eurex／TAIFEX Link），與歐洲期貨交易所合作掛牌一天期臺指期貨/選擇權，實質延長交易時間至18小時，提供夜間避險之管道，榮獲FOW 2015年亞洲區股權類商品創新契約獎，為我國期貨市場盤後交易之先驅。許鈴佩亦積極建立夜盤交易之結算風控機制；建置期貨市場風控防衛機制1.0，強化各商品保證金風險涵蓋能力及流動性風險管理等措施；規劃升級2.0，並建置交易人風險偵測平台。

許鈴佩感謝同仁的配合與努力，他強調：「工作的成效功績是獻給大家的，努力之辛酸與成就感是留給自己的。」未來，仍將秉持Taifex cares之精神，持續為臺灣期貨市場貢獻心力！