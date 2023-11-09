外商投信唯一 施羅德 摘傑出ESG永續大獎

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由證券期貨相關單位共同主辦的「第17屆中華民國證券暨期貨金彝獎」選拔活動，堪稱國內證券期貨界的「奧斯卡」獎，在業界眾多優秀菁英熱烈的角逐下，得獎名單已評選出爐。施羅德投信首次參獎即獲得肯定，榮獲金彝獎「傑出ESG永續獎」殊榮，是本屆唯一具有外商背景的投信業者。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，施羅德投信在氣候變遷、人才培力以及多元發展投入非常多，在台灣深耕已達34年，今年是連續第二年以企業報名參加彩虹大遊行，號召同仁們一起參與這個多元融合的活動；施羅德重視所有員工的聲音，鼓勵並尊重反饋與正向溝通，透過每個月一次的員工大會了解員工的需求，如彈性工作制或長期的營運策略規劃。施羅德認為，人才辨識發展是公司永續營運的重要基礎，沒有人才培育與良善的企業文化，永續將成為空談，因此除了促進業務方面整合永續，也重視現有人才的能力提升，並注重職場文化的兼容發展。

施羅德投信追求資產組合與營運全面淨零，不僅僅是淨零碳排資產管理公司（NZAM）倡議的創始成員，更是為全球首家大型資產管理業者通過科學化減碳目標的審查與認可，施羅德集團擘劃「Climate Transition Action Plan」被遴選為SBT的示範案例，作為金融業近年轉型的模板。同時，施羅德投信亦早於同業，承諾RE100的目標行動，施羅德投信於台灣的辦公室不僅完善節能與節水、更於2023年9月份開始100％使用再生電力。

施羅德集團不僅在氣候變遷議題上努力，同時也是TNFD（Taskforce on Nature-Related Financial Disclosure）論壇成員，為機構投資人組成的全球多元諮詢小組，將資源投入自然與生物多樣性的研究，施羅德集團亦於去年發布《施羅德生物多樣性聲明》。

施羅德投信除了在股權投資、債券投資、多元資產等全面整合ESG投資流程，並且通過自我檢核機制的審查，避免漂綠風險，有效落實ESG因子在投資流程中。施羅德投信今年亦持續引進永續相關基金商品給台灣投資人，目前已有施羅德環球基金系列五檔基金獲得投信投顧公會ESG基金認證，聚焦永續目標及氣候變遷主題的商品，透過投資的力量改變世界，發揮影響力。