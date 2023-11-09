群益期推動金融創新 兩大榮耀加身

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每兩年舉辦一次的金彝獎是台灣證券期貨業的最高榮譽獎項，可謂是該業界的「奧斯卡」獎。群益期貨在第17屆金彝獎表現大放異彩，獲得兩項個人獎項，其中毛振華總經理榮獲「傑出企業領導人才獎」，陳啟豪資深副總經理榮獲「傑出期貨人才獎」，彰顯群益期貨在創新領導、經營管理及ESG等各方面的投入與成效備受各界肯定。

自2021年以來，群益期貨在毛振華總經理的引領下，實現了長足的發展。公司堅持以金融科技創新為核心競爭力，在盈利能力方面表現出色，2022年公司稅前損益創下歷史新高。為了實現持續創新，毛振華總經理為公司導入「設計思考」，鼓勵全體員工都要跳脫慣性思考的桎梏，才能洞察客戶真實需要，做出創新又貼合客戶需求的產品與服務。在公司內部，後勤單位也要對前線人員多加協助，以建立積極的企業文化，強調「讓我來服務你」的態度。這體現了群益期貨一直以來倡導的以用戶為中心的設計思維，並致力於打造「數位+人」的全方位服務。

除了原有的經紀、顧問、自營、研究與融資等服務，群益期貨還與主管機關提案規劃成立商貿公司來服務實體經濟，開創期貨業的新藍海市場。目標成為首家成立貿易公司的期貨商，幫助更多產業及貿易客戶可以直接透過本土期貨商來進行避險交易。這不僅有助於產業客戶，也對倉儲業者及海外交易所指定倉儲所在地高雄港之經濟，都能產生相當之效益。

而首次獲獎的陳啟豪資深副總經理，帶領團隊以創新方式因應證券期貨業的數位轉型趨勢，成功為公司獲得多項商標和專利註冊，此舉不僅表彰產品獨特性，提升公司競爭力，也在期貨市場中實現了公司治理高度重視的智慧財產管理制度。此外，在公司治理評鑑方面，透過成立跨部門工作小組、整合內外部資源，使群益期貨排名從上市公司前21％～35％提升至前6％～20％，更在2022年將評鑑分數推向新高，特別在「提升資訊透明度」和「落實企業社會責任」兩方面取得明顯進展，成為獲得本屆金彝獎「傑出期貨人才獎」的關鍵因素之一。

群益期貨26年來深耕台灣金融市場，除在產品開發創新努力不懈、對金融人才培育更是一棒接一棒，歷來共奪下金彝獎13座獎項肯定，並多次榮獲指標獎項，奠定群益期貨作為期貨業領先品牌的地位。