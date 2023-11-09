水星生醫開發成果報捷 榮登國際期刊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

水星生醫再傳捷報！旗下StackDose™新藥技術開發平台採用之3D列印製程所製作的sildenafil開發成果獲國際期刊Life發表！實驗過程探討如何增加sildenafil的生物利用率，除此之外，實驗團隊也觀察到sildenafil在經過特殊配方與3D特殊製程後較不易受胃內酸鹼值影響，即使在服用胃酸抑製劑之後，sildenafil仍能發揮良好效果。此開發成果發表於瑞士出版的Life期刊，可望吸引全球關注，並獲取更多國際大型藥廠合作的機會。

水星生醫總經理梁耀仁表示，之所以選用sildenafil進行開發，主要考量其在藥物市場較被大眾熟知，相關數據呈現也有一定的市場價值性。由於傳統sildenafil面臨不少問題，包含吸收易受胃酸影響及會被肝臟酵素破壞、以及發揮藥效時間較長等情形，因此水星生醫運用配方技術及藥錠製程設備改良開發出新一代sildenafil口溶錠，賦予舊藥新形態的新價值。

StackDose™新藥技術開發平台前端以配方技術為基礎，進而實踐藥物的改良。因此前端如何把藥錠成分中主成份與賦型劑間的交互關係，以及藥錠結構加以改變，這是StackDose™新藥技術開發平台首要的任務。過往外界一度以為水星生醫只是藥物設備業者，但事實上不然，水星生醫具備許多藥物開發的技術，有別於一般新藥公司利用化學方式等進行新藥開發，水星生醫也注重後續利用獨有3D粉末黏合製程設備的軟硬體整合來開發新藥，進而實踐藥物的改良。

sildenafil一直以來存在著食物影響吸收，以及生物利用率差異的問題。利用水星生醫的StackDose™新藥技術開發平台製作新一代的sildenafil將有助於改善上述的問題。以StackDose™新藥技術開發平台為基礎，經由藥粉配方技術結合粉末黏合獨家技術，搭配3D粉末噴頭成型技術設備生產的sildenafil口溶錠，先前已有臨床研究證明sildenafil口溶錠不受飲水量影響。此次在國際期刊發表的實驗結果，載明以StackDose™新藥技術開發平台製作的sildenafil口溶錠，在不同胃部pH值狀況的溶解速度都比片劑更快，並進一步發現sildenafil口溶錠不受胃部pH值的影響。結果顯示，胃酸抑制劑對sildenafil口溶錠的吸收並無顯著影響，且無論是否使用胃酸抑制劑，口溶錠的生物利用率均顯著高於傳統片劑。可見改良之後，可使sildenafil的使用較不受食物與服用抑制胃酸藥物的影響。

改善男性性功能障礙以及肺動脈高壓的市場需求相當龐大，水星生醫相信經由StackDose™新藥技術開發平台改良的sildenafil具備市場競爭力，有信心搶攻相當比例的市占率。目前水星生醫已積極投入準備量產與接續取證相關試驗，並在國內與東南亞各國都已簽訂經銷夥伴，協助於當地取證及通路銷售。