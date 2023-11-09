水星生醫握獨家技術 創製藥業新局

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成立於2019年7月的水星生醫，目前為全球第二家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，該項技術已擁有美國、台灣、日本、德國等多國發明及新型的核心專利。旗下StackDose™新藥開發技術平台具有所需空間小、配方保密性高、全自動化等優勢。

StackDose™新藥開發技術平台具備兩大優勢，首先經由特有藥物配方技術，針對不同主成份進行藥物劑型配方與藥錠結構之改變，再將所研發之藥粉黏合技術（binder）配合3D粉末噴頭，製作出一層層特殊細微孔徑的各式藥錠，以利控制與改變藥物釋放時間，再藉由獲得多項專利的3D粉末製藥設備進行特殊藥錠製程，此平台也可針對服藥困難的病患調整適口性，用以增加病患服藥的順從度。另一方面，目前也著手將此平台用於複合主成份藥品以及全新專利藥505（b）（1）之開發。

水星生醫的商業模式專注在「成為全球藥廠的好夥伴」，現階段除自行開發速溶藥物，更為國內外藥廠旗下藥品提供加值合作開發服務，使藥廠生產出可精準控時溶解、精準部位吸收及各式劑量調製的新劑型與新劑量藥物，除可提高活性藥物成份的生物可利用率以發揮最佳效果，藉此降低藥物使用劑量，進而降低副作用，更提供藥廠更簡化的製藥生產程序，並使藥品在特殊劑型、劑量與配方開發上更靈活、更精準。水星生醫積極與全球藥廠簽署共同開發藥物之合約，合作開發二類新藥（505（b）（2））、困難學名藥、孤兒藥及醫療上未滿足特殊需求藥物。

水星生醫總經理梁耀仁表示，StackDose™新藥技術開發平台透過改變配方及3D粉末列印設備等特殊製程的導入，將舊藥賦予新形態的價值，進而促進藥廠投入高附加價值的藥品，帶動全球製藥產業轉型升級，這也是水星生醫的發展願景。