臺北市推節能輔導 編列補助款

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為配合臺北市2050年淨零碳排放的目標，臺北市府產業發展局積極推展相關節能措施，免費提供臺北市工商服務業不同用電級距能源用戶節能評估輔導，由專業能源輔導團隊前往用戶現場，針對電費資料、設備現況與操作方式進行了解與評估，並給予專業的改善建議，提供用戶參採及後續落實改善依循。

為鼓勵本市工商服務業汰換老舊耗能設備，並於下半年度編列9,500萬元「臺北市服務業汰舊換新節能設備」補助款，企業自6月30日起購買節能產品汰換老舊設備皆能申請補助，申請期限自7月3日起至補助款9,500萬元用罄為止。

今年更擴大編列補助汰換節能設備，除原有LED照明燈具、中央空調，新增品項電冰箱、冷凍櫃、冷藏庫、環循扇，空氣簾等5種品項，最多補助50％，最高300萬元。另為協助工業服務業辦理申請補助，並設有「服務業節能汰換補助服務中心」，提供專人受理申請及諮詢服務，歡迎服務業者前來申請。

臺北市政府產業發展局希望透過節能評估輔導及補助工商服務業汰換老舊耗能設備，加上能源署今年推廣「冷氣適溫運動2623」，推動營業場域「用餐冷氣適溫23℃±1」，強化節能減碳觀念與意識，多方協助業者降低能源消耗，共同響應節能減碳，邁向2050淨零排放。補助申請洽詢電話：0800-580-037，網址：https://www.tpcopower.org.tw/，節能輔導專線：（02）2911-0688分機751，高先生。（臺北市政府產業發展局廣告）