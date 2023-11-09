資誠 辦ESG資本市場新經濟論壇

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資誠永續發展服務公司董事長李宜樺分享，根據資誠（PwC）的調查報告中，投資人最關注及期待是企業在揭露永續資訊時最在乎是能否有一致性的框架及準則來揭露，並希望了解到企業如何落實永續管理。由資誠（PwC Taiwan）主辦、中華民國無店面零售商業同業公會協辦的「ESG資本市場新經濟：建立信任 成就永續」論壇於昨8日舉行，探討如何透過精進資訊品質，贏得利害關係人信任，並結合數位策略與永續資訊，開發新商業模式，創造永續價值，擁抱ESG資本市場新經濟。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，永續的面向愈來愈多樣化，永續議題所帶來的挑戰不再侷限於單一面向，利害關係人檢視企業的標準也愈來愈高，企業必須重新盤點未來將面臨的機會及挑戰，進行並整合內部資源，開發永續商業模式、創造企業的永續價值。

金管會證期局主任秘書尚光琪受邀出席這場活動時指出，為推動我國接軌IFRS永續揭露準則，證期局已成立專案推動工作小組，包括準則的採用、導入、法規與監理機制的調整、宣導及訓練等四大小組。