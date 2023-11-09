櫃買搭橋 助新創引資

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櫃買中心積極扶植創新企業，為加速創新企業獲得機構投資人的關注，並引領國內新創資金活水效率運行，昨（8）日特舉辦「112年度創櫃公司投資媒合會」，吸引創投業者、金融機構及企業投資部門近80位專業投資人熱烈參與。

本次媒合會共邀請十家具發展潛力之創櫃公司進行募資簡報，並與投資人分組交流，包括1.綠能環保類：正崴生物、李連資源；2.生技醫療類：醫百科技、健談；3.生活健康類：寶貝友、暮盆實業、丰丹嚴選、鐵碳企業；4.文化創意類：麗文文化；5.其他類：峰安車業。

櫃買中心李愛玲總經理於致詞時表示，櫃買中心為加速新創企業發展而推出的創櫃板，成立10多年來已逐步建構涵蓋多元創新思維的生態系統，在創櫃板持續的輔導與協助下，今年已有五家創櫃公司辦理公開發行，產業涵蓋了半導體、電子、生技、風電、物聯網等極具發展潛力的領域，這些公司在營業額、或獲利能力上皆有不同程度的成長，其中亦有創櫃板公司經由投資媒合會及時獲得法人資金挹注，取得營運擴充所需的關鍵資源而發展順利，足見創櫃板輔導及媒合機制加速創新企業發展己有成效。

創投公會邱德成理事長表示，櫃買中心讓台灣不論是新創公司、生技公司、半導體IC設計都可以在資本市場的協助下，聚攏人才、資金等資源，厚植國際競爭力，進而放膽去打世界盃，創投公會希望能攜手櫃買為台灣打造出「創新產業飛輪」，其中的關鍵要素即包括了櫃買中心積極營造友善的資本市場、政府重新審視產創發展條例，以及打造具國際競爭力的創業環境，進而支持台灣新經濟、新科技的創新與發展。

櫃買中心已連續八年舉辦創櫃公司投資媒合會，鏈結專業機構投資人，讓具潛力的創新企業有機會獲得資金挹注，企業獲投資人青睞之後，不僅能提升公司財務體質及知名度，並可加速開發創新產品，厚植公司實力，創櫃板儼然成為創新企業善用外部資源強化自身競爭力的靈活板塊。