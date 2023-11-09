SGS舉辦頒獎典禮暨聯合年會

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SGS知識與管理事業群於11月2日於台北六福萬怡酒店盛大舉辦ESG Awards、ISO Plus Awards及IT Awards聯合年會，遴選出年度於ESG「環境、社會、公司治理」扮演著積極減碳、創造循環經濟與滿足多方利害關係人需求的績優企業，在環安衛方面著眼於環境、安全、衛生改善，提供員工友善的職場環境並發揮綠色科技力量的企業，以及於資訊爆炸時代在資安防護、車載資安及持續營運上不遺餘力的企業組織，不但督促自身不斷進步，也為世界帶來創新與逐漸茁壯成長的生態鏈。

開幕典禮中SGS台灣檢驗科技股份有限公司邱志宏總裁親自蒞臨現場頒獎予獲獎廠商並表示，國家戰略已逐步邁向2050淨零碳排，政府也已明確揭示台灣2050淨零轉型將以科技研發與氣候法治為兩大治理基礎；能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型之四大策略及十二項戰略計畫促進台灣綠未來，SGS也將利用自身之專業成為政府最有力之推手，協助產業走向碳中和。

此次，ISO Plus Awards之風險管理品質典範獎由中鼎工程獲得；知識管理品質典範獎由緯創資通、益網科技獲得；環境管理制度績效典範獎由精材科技獲得；職安衛績效管理典範獎由旺宏電子、新光三越百貨獲得；職安衛健康管理典範獎由華碩電腦、英業達及葡萄王生技獲得。

會中SGS知識與管理事業群鮑柏宇副總經理以「厚植企業競爭力‧串聯全球永續生態鏈」為題，分享永續國際驗證標準之新趨勢與實務，並藉由全球的永續發展趨勢，引領國內法規要求，敦促國內企業減碳及淨零碳排、能源管理並加速永續生態鏈發展，及對企業對永續發展領域展開應有路徑建議。