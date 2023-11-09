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百年教科書特展 探討未來教育

  • 工商時報 陳又嘉
●臺灣教科書出版協會秘書長許牧民（左起）、常務理事陳美妃、策展人水越設計周育如、副理事長蘇偉銓、陳彥良與黃輝鐘祝教科書特展圓滿成功。圖／主辦單位提供
●臺灣教科書出版協會秘書長許牧民（左起）、常務理事陳美妃、策展人水越設計周育如、副理事長蘇偉銓、陳彥良與黃輝鐘祝教科書特展圓滿成功。圖／主辦單位提供

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由臺灣教科書出版協會（教科協）主辦，匯集台灣K12教育各家出版社於11月4日至9日展出台灣首度跨百年教育內容展覽「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展覽中的「珍稀教科書」展區再現清朝的教科書內容，更梳理近80年台灣教科書內容，一覽不同時期的教育方向，讓參觀民眾了解教育與社會發展的關係。

教科協集結南一書局、康軒文教、翰林出版與龍騰文化共同策展，以各具特色方式述說，呈現出108課綱下各科目教材內容；展中訪談課綱委員、老師、學生、教科書作者以及出版社，綜覽過去、現在、未來教育議題，並探討未來教育永續發展。

教科協理事長李萬吉表示：「台灣過去對於教育的重視，造就今日在國際上的地位，成功從農業社會轉型為工商業社會，從開發中國家進化成已開發國家，教科書的出版業者很榮幸能親身經歷一次次變革。現今在數位科技帶動下，將面臨另一次跳躍式轉型，因此協會希望透過展覽，讓大眾與社會共同思考教育的未來。」

展中規畫超過10場教育沙龍，由學生與長期關注教育變遷的工作者，從AI、數位學習到永續思辨等主題，與大眾分享現今教育現場的觀察。水越設計策展人周育如表示，教育是一種社會共融進化的集體行動，期望此展覽不只是知識的累積分享，透過人與人的碰撞加乘，來思考教育的更多可能性。

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