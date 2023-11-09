晶凝時光攜中醫師 開發漢方飲品

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台南知名生技公司「晶凝時光」以美容保養品及清潔洗沐產品聞名，近期與中醫師合作開發了一系列美顏飲品，如「滋養調理祛痘茶」、「五行輕盈茶」、「皙光水果茶」、「養眼元氣茶」等養生飲品。

創辦人李雅晶擁有妝品研發背景，常聽到消費者存在錯誤的保養觀念，例如皮膚長痘痘嚴重，或不尋常的肌膚問題等，普遍消費者認為是不是擦什麼保養品就可以改善？李雅晶表示，消費者常因皮膚問題，而買了各類保養品來使用，卻忽略了體內的根本問題。

台灣外食族多，上班工時長，久坐造成各項代謝問題，飽餐一頓的同時，並未注意身體健康所帶來的變化。有鑒於此，晶凝時光推出一系列美顏飲品搭配「台南在地果乾」，品項有「滋養調理祛痘茶」主打健康、養顏祛痘，「五行輕盈茶」主打維持消化道機能，適合長時間久坐、經常外食、代謝不佳者。「皙光水果茶」富含水果、草藥、薏仁美容成分，適合注重愛美白族群。最後一款「養眼元氣茶」適合調節生理機能，眼力活力一包兼顧，美顏飲品系列皆由中醫師以日常保養觀念出發，一天一杯的安全劑量，喝出好體質、好氣色、好膚色，由內而外真正的解決問題，散發更自信且健康的自己。

晶凝時光成立至今，無論是在美容保養、清潔洗沐開發，還是最新推出的漢方美顏飲品，都秉持著提供消費者生活可以更輕鬆的保養方式，讓消費者能更輕易地享受健康生活。

所有品項也不留餘力的以開發台灣特色素材作為出發，幫助農民的同時，更推廣台灣在地特色及文化，除了自有品牌的銷售亮眼外，也提供OEM及ODM的代工服務，還有SPA店家沙貨服務，李雅晶擁有芳療師證照，在妝品業具豐富的產品開發經驗，在療程流程設計也頗具經驗，是一間結合台灣特有素材特色及完整產業鏈服務的新興生技公司。