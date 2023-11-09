高科大建立台灣石斑國際品牌有成

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高科大日前舉辦「台灣石斑魚冷鍊、加工成果發表會」，高科大團隊以「台灣石斑」的產地證明標章形塑台灣石斑行銷國家隊，並導入連續式細冰石製造系統及為震波斑魚透過冷鏈與加工技術，發展出日本生食熟成生魚片，以及全魚概念發展多元化產品，讓台灣石斑魚產業再升級，也使得台灣石斑成功建立國際品牌有利拓展國內與非中國的外銷市場。

高科大校長楊慶煜表示，高科大透跨域整合，水圈學院食品科學系等多個科技教授在漁業署的指導下，輔導養殖戶、合作社、漁會、加工廠等業者加入具有台灣溯源養殖與台灣安心加工兩大元素的「台灣石斑」產地證明標章聯盟，共同行銷石斑魚產品﹔另一方面，團隊在冷鏈技術開發與改善研究上，導入了微震波冷鏈等保鮮等技術，讓魚肉的鮮度、口感、營養價值均有效提升。

漁業署署長張致盛指出，特別要感謝高科大團隊跨域整合執行石斑魚計畫，從市場開發、冷鏈技術到多元加工產品研發，讓成果實際應用於產業。他說，過去內外銷比為3：7，主要以活魚型態供應中國大陸市場，目前我國石斑魚內銷占比已經提高到6成5，而且也開拓美國、日本、馬來西亞等外銷市場，且在高科大團隊等努力下，台灣石斑成功建立國際品牌，且大幅拓展國內與非中國的外銷市場，現在連美國也有進口台灣石斑。

高科大團隊亦導入全魚利用概念，除生鮮魚肉產品外，也將石斑魚的其他部位分別發展成剁椒魚頭、砂鍋魚頭、鳳梨魚排、石斑魚精力湯、魚餅酥酥和石斑魚寵物食品，成功打入日本連鎖壽司通路與馬來西亞等市場。