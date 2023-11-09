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京冠生技精準預防醫學論壇 推永續畜牧

  • 工商時報 林宜蓁
●論壇會後與談人和主辦單位合影。亞洲英富曼會展有限公司資深副總裁Mr.Chris Eve（左起）、國立中興大學產學研鏈結中心營運長黃俊卿、農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文、農業部畜產試驗所所長黃振芳、京冠生技董事長楊青山、農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章、帖詩琳學校中國研究中心基金會主席Dr. Kij Soonthorn、台灣大學獸醫學系教授陳慧文、泰國農業大學獸醫學院Dr. Yonlayong Woonwong、基育生技公司技術長王子明、國立臺灣海洋大學水產養殖學系陳志祥博士、京冠生技副總經理尤封陵。圖／林宜蓁
●論壇會後與談人和主辦單位合影。亞洲英富曼會展有限公司資深副總裁Mr.Chris Eve（左起）、國立中興大學產學研鏈結中心營運長黃俊卿、農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文、農業部畜產試驗所所長黃振芳、京冠生技董事長楊青山、農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章、帖詩琳學校中國研究中心基金會主席Dr. Kij Soonthorn、台灣大學獸醫學系教授陳慧文、泰國農業大學獸醫學院Dr. Yonlayong Woonwong、基育生技公司技術長王子明、國立臺灣海洋大學水產養殖學系陳志祥博士、京冠生技副總經理尤封陵。圖／林宜蓁

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農食循環創新技術公司京冠生物科技，串聯農業部、學界及國內外重要農畜產業鏈等產官研三方日前於台北南港展覽館舉辦「精準預防醫學論壇」活動，邀請來自泰國及台灣的頂尖豬隻及家禽相關領域專家對於疾病監測、生物安全、營養免疫、疫苗接種、食農教育等五大面向開展精彩專題演講，深度討論目前動物健康領域面臨的挑戰並探索最佳解決方案。

精準預防醫學論壇是一個極具價值的學術和實踐交流平台，目的為了讓與會者能夠深入了解畜牧產業的最新趨勢、技術和最佳實踐。此次論壇內容，包括：1、疾病監測技術的最新發展；2、生物安全措施的強化；3、營養免疫的重要性；4、食農教育的重要性。主辦單位京冠生技董事長楊青山表示，台灣畜牧業前景在於如何有效應對上述挑戰並利用機會，為台灣循環經濟產業擘劃出前瞻願景。

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