鑽石台日跨境投資 永笙搶頭香

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鑽石投資小檔案

鑽石投資（6901）與日本大和生技創投（DCI Partners）繼宣布建立跨境投資合作後，8日拍板由永笙-KY搶下台日投資合作頭香。瞄準再生醫療的趨勢，永笙辦理的8.2億元現增，不僅向台日兩大創投「吸金」，據悉由蔡明興主導的泛富邦金控和永豐金控等重磅大咖，亦加入投資行列。

據初步統計，經過此輪募資後，永笙的資本額將擴大為16.1億元，泛中天集團和富邦集團將分別持股逾3成，成為兩大股東，首次加入投資陣容的日本DCI，持股雖僅2％，但指標意義濃厚。

由於DCI先前也投資仲恩生醫，足見細胞治療已成新顯學，未來是否掀起海外創投和相關機構來台尋寶的熱潮，備受關注。

永笙董事長王嘉宗表示，由於多項細胞治療新藥研發均取得顯著進展，隨著資金到位，將加速推動研發進度。今年底也將送件申請在臺灣證券交易所創新板掛牌。

王嘉宗表示，目前美國臍帶血BLA藥證已提交申請、美國長新冠及台灣脊髓損傷兩項二期臨床試驗正在執行中、台灣急性中風一期臨床試驗已完成並準備申請美國二期臨床試驗。

永笙執行長李冬陽表示，永笙為全球前十大臍帶血細胞儲存與細胞治療公司，也是台灣唯一同時擁有美國血液協會AABB及世界細胞治療組織FACT雙認證。今年5月與美國免疫細胞治療公司CytoImmune Therapeutics簽約合作，永笙將負責供應CytoImmune在全球執行異體細胞治療產品開發所需符合美國FDA標準的細胞原料，創下台灣與美國細胞治療公司合作的首例。

鑽石總經理鄭淑玲表示，異體細胞治療為現今市場趨勢。永笙以科學實證提供全球客戶具成功研發實例的關鍵細胞原料，其中包括今年3月於頂尖期刊《Cell》發表的愛滋病痊癒臨床案例。同時，永笙的異體公捐臍帶血庫資源，將有機會成為全球細胞新藥治療的領先者。