題材連發 鑽石、達爾膚等14檔生技股火熱

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14檔生技股題材火熱

今度重要醫療盛事台灣醫療科技展月底登場，題材熱度升高，生技股抓準時機吸納資金，鑽石投資（6901）8日大漲9.18％收52.9元創上市掛牌以來新高，上櫃小尖兵更搶戲，生技醫療類股指數連四日大漲，創逾三個月高，達爾膚（6523）第三季獲利告捷，催動股價盤中觸及漲停，而受惠年底作帳行情，集團股中天（4128）、合一（4743）也連兩日飆漲。

生技族群11月喜事連連，除即將於14日登場的生技論壇外，另一醫療盛事則是台灣醫療科技展將於30日至12月3日舉行，本年三大主題為智慧醫療、精準醫療及全齡健康，為生技類股帶來題材熱度。

投資人靜待美國聯準會（Fed）多位官員本周談話，市場投資氛圍轉趨觀望，生技族群趁勢竄起，值得留意的是，內資當道之際，本波生技股補漲列車由中小型櫃買尖兵領軍，上櫃生技醫療類股指數8日續漲0.89％，為上櫃類股漲幅第二，寫下連四紅，短中期均線全面走揚，高點更衝上208.64點，創逾三個月高。

國內首家上市掛牌的永續型生技創投鑽石投資近日來利多頻傳，6日宣布與日本大和生技創投結盟，鎖定細胞治療、核酸藥、再生醫學等領域進行台日合作，受此消息激勵，鑽石投資股價連兩日量價齊揚，8日衝破50元大關、締造掛牌上市後的新天價，且成交量1.79萬張也寫下繼掛牌首日後的最大量。

另外，以DR.WU為品牌的達爾膚財報告捷，第三季稅後純益1.27億元，每股稅後純益（EPS）2.82元也創下11季來新高，推升其股價8日早盤一度觸及漲停價145.5元，終場勁揚6.79％跳空飛越季線。

而呼吸道吸入製劑製造商益得，則因疫情趨緩後股價回檔已深，也反彈6.2％突破月線，此外，聯合、合一、藥華藥、中天、泰博、華安、易威、大樹、曜亞、醣聯、軒郁漲幅則介於1％～5％。